Coup d’Etat en Birmanie : des soldats de la junte brûlent le village de Kin Ma

Au moins deux personnes ont été tuées lorsque des soldats de la junte militaire au pouvoir en Birmanie ont mis le feu à un village entier, le réduisant en grande partie en cendres, selon des informations et des témoins. Le village de Kin Ma, dans le canton de Pauk, a été incendié après des affrontements entre les forces armées et les civils.

Partout, en Birmanie, des civils ont formé des groupes armés pour se défendre. Le pays a sombré dans le chaos et la violence depuis le coup d’État militaire, début février. Les forces armées ont brutalement réprimé toute forme de dissidence.

Mardi après-midi, 15 soldats ont été tués dans une embuscade, puis 150 soldats ont incendié le village, selon le magazine birman The Irawaddy. Quand les combats ont éclaté, nous nous sommes enfuis du village", a déclaré un habitant de la localité. "Un couple de personnes âgées a été tué dans l’incendie, un mari et sa femme. Ils avaient plus de 80 ans", a-t-il déclaré, ajoutant qu’il l’avait découvert à son retour au village mercredi.

Quelque 1000 personnes vivaient dans le village de Kin Ma, dans 240 maisons. Après l’incendie, il ne restait plus que 40 maisons. Selon l’association à but non lucratif d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), au moins 864 personnes ont été tuées et plus de 6000 arrêtées depuis que l’armée a repris le pouvoir.