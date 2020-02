Coronavirus : voici la vidéo de l'hôpital construit en moins de deux semaines à Wuhan

La ville de Wuhan, foyer dans le centre de la Chine de l'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée en décembre dernier, a réussi la prouesse de bâtir en moins de deux semaines un nouvel hôpital pour traiter les patients du virus.

L'hôpital, nommé Huoshenshan en référence au "dieu du feu", compte 1400 membres du corps médical et est équipée de 1000 lits. Il est opérationnel pour accueillir des patients dès ce lundi, a indiqué le directeur de l'hôpital, Zhang Siming, à CCTV.

Dès le début du chantier, plus d'une trentaine de pelleteuses et une dizaine de bulldozers sont arrivés sur le site. Les ouvriers ont travaillé jour et nuit à une cadence infernale, s'empêchant souvent de s'arrêter pour manger leur repas.

Un deuxième hôpital en construction

Cette démarche s'inspire de celle engagée en 2003 par les autorités chinoises, lorsqu'une épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) s'était déclarée à Pékin - épidémie qui avait fait 774 morts dans le monde après s'être propagée à près d'une trentaine de pays.

A l'époque, un hôpital avait été bâti dans le nord de la capitale en à peine une semaine, par plusieurs milliers d'ouvriers. Près de 700 patients y avaient été soignés.

Un deuxième hôpital est en cours de construction et devrait être terminé plus tard dans la semaine.

Selon l'épidémiologiste chinois Zhong Nanshan, le virus devrait connaître un pic dans les 10 prochains jours ou deux prochaines semaines, soit plus tard que prévu. L'épidémie de pneumonie virale a désormais contaminé plus de 17.000 personnes dans tout le pays et tué 360 personnes