Coronavirus : Taïwan relève son niveau d’alerte face à une flambée de contaminations

Taïwan a relevé mercredi le niveau de son alerte sanitaire en raison d’une flambée de nouvelles contaminations au coronavirus, ordonnant notamment d’observer à nouveau certaines mesures de distanciation sociale.

L’ensemble de l’île est ainsi passée au niveau 3 de l’alerte, ce qui implique entre autres la fermeture des salles de spectacles, des bibliothèques ou des installations sportives.

Les contaminations augmentent dans d’autres villes et comtés

La population est désormais tenue de porter le masque à l’extérieur. Il est interdit de se rassembler à plus de cinq en intérieur, et à plus de 10 à l’extérieur.

Les contaminations "augmentent dans d’autres villes et comtés, en dehors de Taipei et Nouveau Taipei", a déploré le ministre taïwanais de la Santé Chen Shih-chung.

Ces deux villes, les deux plus grandes de l’île, étaient déjà au niveau 3 de l’alerte du fait de la flambée de cas, qui a convaincu le gouvernement de fermer pendant un mois les frontières à tous les étrangers non résidents.

Les autorités restent vigilantes

Mercredi, 267 nouvelles contaminations locales ont été recensées, portant le total sur cinq jours à plus de 1200.

Un éventuel passage au niveau 4 de l’alerte sanitaire serait synonyme de confinement généralisé.

Taïwan a été érigé en modèle de bonne gestion de la pandémie. L’île, dont les habitants étaient déjà très habitués au port du masque, est parvenue à endiguer très vite la première vague de cas, ce qui lui a permis ensuite de vivre relativement normalement avec un minimum de règles de distanciation sociale.

L’an passé, elle a même connu une série de 253 jours d’affilée sans aucune contamination locale.