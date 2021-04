Coronavirus en Inde : record de contaminations et nouvelles restrictions

De nouvelles restrictions ont été adoptées en Inde pour faire face à la nouvelle vague de Covid-19 qui a atteint le chiffre record de 115.000 cas en 24 heures. L’Etat du Gujarat, dans l’Ouest, fief du Premier ministre Narendra Modi comptant plus de 62 millions d’habitants, a imposé un couvre-feu dans toutes les villes enregistrant des hausses importantes de cas de contaminations.

Couvre-feu à Bombay et New Delhi

Le Maharashtra, incluant Bombay et peuplé de 110 millions d’habitants, avait décidé dimanche d’avancer le couvre-feu de 20 heures à 19 heures et d’appliquer un confinement le week-end à partir de vendredi. Bars, restaurants, cinémas, piscines, lieux de culte et lieux publics sont fermés jusqu’à fin avril dans cet Etat mais également les bureaux privés. Toute réunion de plus de quatre personnes est par ailleurs interdite. Le Maharashtra totalise plus de la moitié des nouveaux cas de coronavirus enregistrés chaque jour sur l’ensemble du territoire indien.

New Delhi impose depuis mardi soir à ses 25 millions d’habitants un couvre-feu nocturne, entre 22 heures et 5 heures. Seules les personnes assurant des services jugés essentiels ou celles se rendant aux centres de vaccination seront autorisées à circuler dans les rues dans l’intervalle.

12,8 millions d’Indiens ont contracté le Covid-19

Le gouvernement indien s’est pour le moment refusé à réimposer un confinement national, comme cela avait été le cas en mars 2020, et ce pour ne pas plomber l’économie. L’Inde est, derrière les Etats-Unis et le Brésil, un des pays ayant enregistré depuis le début de la pandémie le plus de cas. 12,8 millions de personnes en Inde ont été contaminées et 165.000 ont péri du Covid-19. Mardi, le ministère de la Santé a annoncé que 83 millions de doses de vaccin avaient déjà été administrées.