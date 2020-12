Coronavirus en Chine : Pékin se reconfine partiellement

Dix secteurs du district de Shunyi dans le nord-est de la capitale chinoise ont été bouclés ce mardi. Il s’agit du premier reconfinement de Pékin depuis la vague enregistrée au début de l’été.

Cela fait suite à 16 nouvelles contaminations domestiques et trois cas asymptomatiques recensés depuis le 18 décembre.

Le district le plus touché de Shunyi a été interdit aux coursiers. Les zones confinées incluent une zone industrielle, six villages et trois bâtiments, a déclaré un responsable municipal, fait savoir l’agence de presse Reuters.

Plusieurs mesures de confinement ont été adoptées : l’annulation de rassemblements à grande échelle ou encore l’augmentation des rames de métro pour mieux répartir le flux de voyageurs.

A l’approche des célébrations du nouvel an chinois, les concerts et les illuminations du nouvel an ont été annulés tandis que les établissements scolaires ont interdit leur accès aux personnes extérieures.

La ville a appelé les habitants à ne pas quitter Pékin pendant les vacances.