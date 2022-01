Coronavirus à Hong Kong : les autorités interdisent les arrivées en provenance de huit pays

Le gouvernement de Hong Kong a annoncé mercredi qu'il interdisait toute arrivée de voyageurs par avion en provenance de huit pays, dont la France, le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, pour tenter de prévenir la propagation du variant Omicron du coronavirus.

"Les vols de passagers en provenance de ces pays ne seront pas autorisés à atterrir à Hong Kong et les individus qui ont séjourné dans ces pays ne sont plus autorisés à embarquer dans des vols pour Hong Kong, y compris des vols en correspondance", a déclaré la cheffe de l'exécutif de Hong Kong Carrie Lam. Les autres pays sont l'Inde, le Pakistan, l'Australie et les Philippines.