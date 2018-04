Corée du Nord : comment les relations se sont-elles (un peu) réchauffées?

Le 27 avril 2018, les deux leaders de la Corée du Sud et de la Corée du Nord se rencontreront pour un sommet dans la zone démilitarisée, à la frontière entre les deux pays. Dans la foulée, Donald Trump devrait rencontrer Kim Jong-un "en mai ou début juin" selon le président américain. Ces deux moments seront historiques, d'autant plus qu'ils étaient encore inenvisageables il y a quelques mois. Comment ce réchauffement des relations s'est-il amorcé ? Qui était aux manettes ?

L’homme qui, le premier, œuvre au dégel des relations avec la Corée du Nord, c'est Moon Jae-in. Il devient président de la Corée du Sud en mai 2017. Le rapprochement avec le voisin du nord est sa priorité.

Mais la tâche est ardue. À l’automne 2017, la Corée du Nord se montre de plus en plus menaçante. Sur Twitter en septembre, Donald Trump se moque de la Corée du Sud, trop angélique à ses yeux. "La Corée du Sud découvre, comme je leur ai dit, que leur discours d'apaisement avec la Corée du Nord ne marchera pas, ils ne comprennent qu'une chose ! "

La Corée du Nord sous pression

Mais la Corée du Nord est aussi sous pression à cause des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Sa population de plus en plus pauvre souffre des pénuries alimentaires. Dès lors, le 1er janvier 2018, le dirigeant nord-coréen saisi la main tendue. Dans un discours télévisé, il annonce qu'il veut envoyer une délégation aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.

En février, c'est la sœur du dirigeant nord-coréen elle même qui participe à la cérémonie d'ouverture des JO. C'est à ce moment qu'elle invite le président sud-coréen à rencontrer son frère.



En mars, les choses s’accélèrent : une délégation du Sud se rend au Nord. Et surtout, Kim Jong-un effectue une visite secrète en Chine dans son train blindé. Il doit évidemment rencontrer son allié le président Xi Jinping en priorité avant de voir plus tard les présidents sud-coréen et américain.



En avril, les États-Unis entrent dans la danse. Dans le plus grand secret à nouveau, Donald Trump envoie son futur Secrétaire d'État Mike Pompeo pour une rencontre avec Kim Jong-un en Corée du Nord. La rencontre sera ensuite confirmé par le président américain : "il vient de quitter la Corée du Nord, il a eu une bonne réunion avec Kim Jong-un, et il s'est bien entendu avec lui".

L'annonce inattendue du régime nord-coréen

Le weekend dernier, la Corée du Nord fait une déclaration spectaculaire, annonçant la suspension de ses essais nucléaires et de ses essais de missiles balistiques intercontinentaux.

Le régime montre patte blanche pour aborder deux rendez-vous cruciaux. Le 27 avril 2018, sur la zone démilitarisée à la frontière, les leaders des deux Corée tiendront un sommet historique. Et dans les semaines qui suivent, le dirigeant nord-coréen répétera l'exercice avec le président américain.

Mais jusqu'où ira Kim Jong-un dans la dénucléarisation de son pays ? Jusqu'à présent, il n'a en tout cas jamais évoqué la possibilité de démanteler son arsenal nucléaire.