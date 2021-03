Birmanie : du coup d’Etat à la guerre civile ? Comment les différentes forces du pays se repositionnent ?

La Birmanie est secouée depuis des décennies par une vingtaine de conflits larvés, opposant l’armée à diverses factions rebelles. Parmi elles, on compte notamment l’Armée unie de l’Etat Wa (UWSA) à la frontière avec la Chine, l’Union nationale karen (KNU) à la frontière avec la Thaïlande, l’Armée d’indépendance kachin (KIA) dans le Nord, l’Armée d’Arakan (AA) dans le Nord-Ouest, l’Armée de libération nationale Ta’ang (TNLA) et la Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army (MNDAA) dans le Nord-Est. Ces groupes qui s’opposent à l’ethnie majoritaire Bamar, à laquelle appartiennent les deux-tiers des 54 millions de Birmans, contrôlent actuellement un tiers du territoire.

Les manifestations pacifiques sont désormais réprimées sans plus aucune retenue par la junte au pouvoir en Birmanie, où 520 civils ont perdu la vie et des centaines d’autres, détenus au secret, sont portés disparus depuis le coup d’Etat du 1er février. Une répression acharnée qui pourrait pousser certains groupes rebelles à ouvrir de nouveaux fronts dans le pays. "La situation risque d’évoluer vers une guerre civile totale, alerte Debbie Stothard de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). La junte ne veut rien céder et les contestataires, largement pacifiques jusqu’à présent, sont tentés d’appeler à l’aide des factions armées pour se protéger."

Les rébellions menacent l’armée

Ces dernières années, l’armée birmane a signé des accords de cessez-le-feu avec plusieurs rébellions "historiques". Mais trois de ces groupes, dont la puissante armée d’Arakan (AA) forte de plusieurs milliers d’hommes, viennent de signer un communiqué commun dans lequel ils annoncent être prêts à reprendre les armes contre la junte "si les forces de sécurité continuent à tuer des civils".

►►► Lire aussi : Birmanie : les manifestants ne renoncent pas, malgré la répression sanglante

L’Union nationale Karen (KNU) et l’Armée pour l’indépendance kachin (KIA) sont déjà, passées à la vitesse supérieure en lançant plusieurs attaques contre les forces de sécurité ces derniers jours. Mercredi, la KIA a ciblé un poste de police dans l’Etat Kachin, dans l’extrême-nord du pays. La KNU s’est, elle, emparée ce week-end d’une base militaire déclenchant des frappes aériennes de l’armée, les premières depuis 20 ans dans cette région. Après ces raids, la rébellion karen a indiqué qu’elle riposterait et qu’elle soutenait désormais "fermement le mouvement populaire contre (le) coup d’État".

Entre les groupes rebelles et l’armée birmane, il y a toujours eu un jeu d’équilibre

Dans un pays qui rassemble 135 groupes ethniques différents, ces rébellions ont toujours joué un rôle important. "Ces groupements rebelles font partie de la réalité birmane depuis l’indépendance du pays, explique Matthieu de Nanteuil, professeur de sociologie à l'UC Louvain et auteur du rapport Union du Myanmar : Difficultés et enjeux du premier gouvernement de transition de l’après-dictature. [1] Ce sont pour la plupart des forces autonomistes qui revendiquent des identités culturelles fortes dans plusieurs régions situées à la périphérie du pays. Entre elles et l’armée birmane, il y a toujours eu un jeu d’équilibre. Il ne faut pas oublier que c’est au nom de la lutte contre ces forces indépendantistes que la junte a mis en place son régime brutal. Et plus l’Etat se militarise, plus les factions armées savent qu’elles ont une carte à jouer. "

Les réfugiés pris entre deux feux

Les raids aériens de l’armée birmane en territoire karen ont fait plusieurs blessés civils ces derniers jours. Une situation qui a poussé 3000 personnes à fuir vers la Thaïlande voisine. Selon Hsa Moo, une militante karen des droits humains, les autorités thaïlandaises tenteraient de refouler brutalement ces réfugiés en "leur (faisant savoir) qu’ils devaient rentrer chez eux car il n’y avait plus de combats". Des informations démenties par le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-Cha, qui affirme qu’il n’y a pour l’instant aucun afflux de réfugiés birmans dans son pays.

Les entreprises internationales au pied du mur

En réaction à la féroce répression qui s’abat sur la population civile birmane, de nombreuses ONG internationales réclament aujourd’hui des gestes forts de la part des entreprises internationales implantées en Birmanie. Le groupe allemand Giesecke & Devrient, l’un des leaders mondiaux dans l’impression de billets de banque, a annoncé suspendre ses livraisons de matériel aux autorités birmanes.

►►► Lire aussi : Massacres en Birmanie : qu’est ce qui peut arrêter la junte ?

Le groupe français EDF a, lui, annoncé avoir suspendu un projet de barrage hydroélectrique et Voltalia vient de lui emboîter le pays en décidant de cesser ses activités dans le pays. Mais l’entreprise Total, qui est accusée depuis longtemps de faire le jeu de la junte, affirme vouloir rester sur place et assure qu’elle conduit "ses activités de façon responsable, dans le respect des lois et des droits humains universels", en Birmanie.

Des Nations-unies divisées

Le Conseil de sécurité de l’ONU devait se réunir d’urgence ce mercredi, à huis clos, pour aborder le dossier birman. Tom Andrews, le rapporteur spécial de l’ONU sur la Birmanie, estime que les Nations-unies doivent impérativement décider de " couper les moyens financiers de la junte […] et renvoyer les responsables des atrocités devant la Cour pénale internationale ". Mais les membres permanents semblent profondément divisés à ce sujet. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé une nouvelle salve de sanctions contre la junte ces derniers jours, mais la Chine et la Russie refusent toujours de condamner officiellement le putsch du 1er février dernier.

[1] https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-cridis/CahiersChaire01_FR_complet.pdf