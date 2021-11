Aux Philippines, la fille aînée du président Duterte est candidate à la vice-présidence

La fille du président philippin Rodrigo Duterte, Sara Duterte, a annoncé samedi sa candidature à la vice-présidence du pays aux élections de mai 2022 et a reçu le soutien immédiat de Ferdinand "Bongbong" Marcos Junior, fils et homonyme de l'ancien dictateur, qui devient quant à lui le favori pour la présidence.

Sara Duterte met ainsi fin à d'intenses spéculations selon lesquelles elle allait tenter de succéder à la tête de l'Etat à son père, qui ne peut se représenter.

Ces conjectures avaient été alimentées par le retrait surprise, il y a quelques jours, de sa candidature à un nouveau mandat à la mairie de Davao (sud), et par son ralliement tout aussi soudain au Lakas-Christian Muslim Democrats, le parti politique national de son alliée et ancienne présidente Gloria Arroyo.

La candidature de Sara Duterte a reçu, dès son annonce, le soutien de Ferdinand "Bongbong" Marcos Junior, qui brigue quant à lui la présidence et voit ses chances de succès renforcées.

En tête dans les enquêtes d'opinion

Sara Duterte, 43 ans, était jusqu'à présent en tête dans les enquêtes d'opinion sur les préférences des électeurs pour la présidentielle de mai 2022, tandis que "Bongbong" Marcos était donné en deuxième position.

Aux Philippines, le président et le vice-président sont élus séparément.

La plupart des observateurs pariaient sur un accord entre Sara Duterte et "Bongbong" Marcos pour que la première postule à la présidence et le second à la vice-présidence -un poste sans grand pouvoir- mais c'est finalement l'inverse qui s'est produit.