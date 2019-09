Aux Philippines, des camps d'entraînement pour reines de beauté

Aux Philippines, les apprenties reines de beauté rêvent du succès, à l’instar de Catriona Gray, 24 ans, devenue Miss Univers 2019. C’était la quatrième fois que le titre revenait au pays.

Usines à reines de beauté

À Manille la capitale, de véritables camps d’entraînement ont d’ailleurs vu le jour. Tout s’y fait en talons hauts. De véritables usines à reines de beauté qui fonctionnent puisque les Philippines sont le pays le plus couronné tous concours confondus des cinq dernières années.

Melba Ann Macasaet, est âgée de 25 ans. Déjà élue Miss Philippines, elle a pris un congé sans solde de son travail de pharmacienne dans un service public pour participer à un camp. "Je participe à des concours depuis l’âge de 15 ans", raconte-t-elle, "je crois que chaque participante à un concours rêve de pouvoir essayer de faire ça". Gagner un titre de Miss peut ouvrir tout grand les portes de la publicité, du cinéma ou des défilés de mode.

L’entraînement a lieu six jours par semaine et les séances durent souvent jusqu’à minuit. Il comprend des séances de gymnastique, des leçons de maquillage et des cours plus classiques pour apprendre à répondre de manière concise à des questions complexes.

Au studio Kagandahang Flores (Flores Beauté) le premier de ces camps, fondé en 1996, 200 candidates suivent l’entraînement. Il est gratuit, les coûts sont couverts par des dons du secteur de la beauté et de nombreux bénévoles viennent contribuer à façonner celles qu’ils espèrent voir un jour couronnées.

Une ligne de production efficace

Les "camps" de Manille constituent une ligne de production efficace. Issues du circuit local des concours de beauté, les élèves y affinent leur savoir-faire pour viser plus haut.

La raison majeure pour laquelle les camps et les concours sont tellement populaires, c’est le niveau de vie. Aux Philippines, 25% de la population vit avec moins d’1,50 € par jour. Les concours de beauté sont extrêmement populaires dans l’archipel. Beaucoup de ces jeunes filles y voient l’occasion d’oublier un peu la pauvreté, les catastrophes naturelles et la corruption endémique qui affligent le pays.

Mais pour celles qui échouent, se faire une place comme mannequin, dans la publicité ou le cinéma devient quasiment mission impossible. Il leur faut donc revenir à une vie normale, loin des strass et des paillettes.

Avant le développement des camps d’entraînement de Manille, les candidates philippines aux titres de Miss Univers et Miss Monde étaient envoyées dans des studios au Venezuela et en Colombie, deux pays également souvent couronnés. Cela pesait lourd financièrement pour ce pays où 21% de la population vit avec moins de deux dollars par jour et l’obtention d’un visa n’allait pas forcément de soi.