Amazonie: des marques internationales menacent de boycotter le cuir brésilien

Dans un communiqué diffusé en réaction à la publication de cette lettre, le président exécutif du CICB, José Fernando Bello, assure toutefois que cette suspension "pour l'heure, ne s'est pas concrétisée" et que les "approvisionnements et les exportations se poursuivent normalement".

Plusieurs marques internationales de l'habillement ont exprimé leur intention de suspendre leurs achats de cuir brésilien en raison de la politique environnementale menée par le Brésil en Amazonie. Parmi les marques ayant annoncé leur volonté de suspendre leurs commandes figurent Timberland, Vans, Eastpak, JanSport, The North Face et Kipling, propriétés de l'entreprise américaine VF Corporation (VFC). Une mesure qui, "pour l'heure", ne s'est toutefois pas concrétisée selon les professionnels du secteur au Brésil.

- Mais cedo, jornais publicaram que 18 marcas suspenderam a compra de couro brasileiro. Àqueles que torcem contra o país e que vergonhosamente divulgaram felizes a notícia, informo que o Centro de Indústria de Curtumes do Brasil negou tal suspensão. As exportações seguem normais.

Plus de 83.000 incendies ont été recensés cette année au Brésil, dont plus de la moitié en Amazonie. Outre la sécheresse, plus intense en cette période, la progression de la déforestation est la principale cause de ces feux, selon les experts.