Une voiture fonce dans la foule lors d’une parade de Noël aux USA : un suspect placé en détention

Au moins cinq personnes sont mortes et plus de 40 autres ont été blessées après qu’une voiture a foncé dans la foule participant à une parade de Noël dimanche soir à Waukesha près de Milwaukee, dans l’Etat américain du Wisconsin, a fait savoir la police, signalant qu’un suspect avait été placé en détention.

"La parade de Noël de Waukesha se déroulait lorsqu’un SUV rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Streeet (la rue principale)", a relaté le chef de la police, Dan Thompson, lors d’une conférence de presse. "La voiture a renversé plus de 20 personnes, certaines d’entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident", a-t-il précisé.

Auparavant des responsables locaux avaient, de leur côté, indiqué que onze adultes et douze enfants avaient été transportés à l’hôpital.

"La police de Waukesha a retrouvé un véhicule suspect. Une enquête est en cours", a encore ajouté M. Thompson, en ajoutant qu’une "personne d’intérêt" avait été arrêtée.