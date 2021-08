Un policier américain exposé au fentanyl lors d’une fouille de voiture aurait été victime d’une overdose

Pour sensibiliser la population aux dangers du Fentanyl, la police de San Diego a partagé une vidéo de l’un de ses policiers qui aurait été victime, à son insu, d’une overdose. L’homme aurait simplement été exposé à cette drogue lors d’une fouille.

Sur la vidéo, on peut apercevoir un policier s’effondrer brusquement, alors qu’il fouillait une voiture. Dans le coffre : du fentanyl. Un analgésique de la famille des opioïdes, 50 fois plus puissant que l’héroïne. Cette drogue assome le policier, qui se retrouve au sol. "J’essayais de respirer mais c’était impossible."

Les gens ne se rendent pas compte à quel point c’est mortel. Je suis presque mort d’une overdose de Fentanyl

"Je me souviens que je me suis senti mal et puis je suis tombé et… je ne me souviens de rien après cela", explique après coup David Faiivae. Le fentanyl a laissé le policier dans un coma, entre la vie et la mort. "Les gens ne se rendent pas compte à quel point c’est mortel. Je suis presque mort d’une overdose de Fentanyl."

Le policier doit la vie à la réactivité de son collègue de patrouille qui lui a administré, par voie nasale, un médicament qui contre les effets d’une overdose de ce type.

Si la police de San Diego a décidé de publier ces images prises par la caméra de surveillance mobile du coéquipier de David Faiivae, c’est pour sensibiliser la population aux dangers du fentanyl.

Selon le Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), aux États-Unis, les drogues de la famille des opioïdes ont fait un total de 70.000 morts en 2020, le fentanyl étant l’une des plus dangereuses.

Toutefois, de nombreux experts, aux Etats-Unis, remettent en cause la véracité des dires de la police de San Diego. Cette vidéo étant de venue virale la semaine passée, certains ont réagit en indiquant qu'il était impossible de faire une overdose par simple exposition au fentanyl. Selon NSBC News, des scientifiques des Universités de Californie, de San Diego et de Caroline du Nord ont établit qu'"il n'y a aucun cas confirmé de surdose de fentanyl par le toucher, même lorsque la naloxone a été utilisée pour les ranimer". Pour le LA Times, "les risques d'exposition dite passive aux opioïdes synthétiques tels que le fentanyl sont exagérés, selon des entretiens avec des experts médicaux et des études scientifiques".

De plus, la communauté scientifique semble s'inquiéter d'une certaine "hystérie" qui gagne les personnels de premier secours face à cette drogue. Ils craignent, en effet, que cette peur de faire une overdose conduisent les policiers, pompiers ou encore ambulanciers à ne pas apporter les gestes de premiers secours sur une personne en détresse, pointent les médias américains.