Un Afro-américain mort à Minneapolis : les policiers américains sont-ils tous racistes ?

George Floyd est décédé lundi soir. La police le soupçonnait d’avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Avant lui, la liste des décès de ce genre est longue. La Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme elle-même l’a souligné : "C’est le dernier d’une longue série de meurtres d’Afro-Américains non armés commis par des policiers américains" et des citoyens lambda, a regretté Michelle Bachelet dans un communiqué. "Les autorités américaines doivent prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à ces meurtres, et pour s’assurer que justice soit faite lorsqu’ils se produisent".

Que se passe-t-il avec la police américaine ? Comment est-il possible qu’un Afro-Américain, George Floyd 46 ans, soit mort peu de temps après une intervention policière lors de laquelle il a été plaqué au sol par un agent qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes ? Comment est-il possible que malgré ses appels répétés "Je ne peux plus respirer", entendus sur un enregistrement vidéo de la scène, le policier n’ait pas dégagé son genou de son cou ?

Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a reconnu jeudi qu’il y avait "un déficit d’espoir" dans sa ville et que ses équipes y avaient contribué. Selon le gouverneur de l’Etat du Minnesota Tim Walz "La mort de George Floyd doit apporter de la justice et des réformes de fond, pas plus de morts et de destruction", a-t-il estimé dans un communiqué.

Les quatre agents impliqués ont été licenciés et les autorités locales et fédérales enquêtent sur le drame. Mais aucune inculpation n’a encore eu lieu, ce qui alimente la colère, les frustrations, les émeutes et les incendies volontaires dans la ville .

Les plaies raciales des Etats-Unis

Personne ne nie aujourd’hui que les Etats-Unis sont confrontés à un grave problème de racisme et de discrimination ethnique. Le passé colonial et esclavagiste reste ancré, malgré les décennies écoulées. Aujourd’hui encore, les communautés afro-américaines souffrent de discriminations et d’inégalités socio-économiques.

Ces disparités se reflètent partout dans la société américaine, et donc également au sein de la police. Ainsi les Noirs ont 2,5 fois plus de chance que les Blancs d’être tués par la police aux États-Unis. C’est ce qu’avait révélé une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en août 2019. Les hommes noirs constituent la population la plus à risque dans les arrestations policières, les chercheurs estimant que 1 sur 1000 d’entre eux mourra à cause de violences policières.

Ces disparités ne semblent pas découler du fait que les Noirs américains sont plus susceptibles de commettre des crimes. Ainsi, une étude publiée par le Center for Policing Equity a montré que les résidents noirs étaient plus souvent soumis à la police que les résidents blancs, sans rapport avec un nombre de faits criminels plus élevés.

"La vie des Noirs compte"

Quelles solutions mettre en place face à ce problème endémique ? Depuis plusieurs années, les communautés afro-américaines s’organisent à divers niveaux. Ainsi, le mouvement de protestation Black Lives Matter ("La vie des Noirs compte") est né notamment suite à la mort d’Eric Garner, un homme noir décédé en 2014 à New York après avoir été asphyxié lors de son arrestation par des policiers blancs qui le soupçonnaient de vendre des cigarettes de contrebande. Lui aussi avait dit à l’époque "Je ne peux pas respirer".

De nombreuses stars se mobilisent également pour conscientiser la population et la police. La star de la NBA LeBron James a ainsi publié sur Instagram une photo de l’ex-quarterback des San Francisco, Colin Kaepernick, agenouillé et une de George Floyd plaqué au sol sous le titre : "Voilà pourquoi". "Vous comprenez MAINTENANT ? Ou c’est toujours aussi confus pour vous ?", a écrit le joueur des Los Angeles Lakers.

Pour protester contre les violences policières visant les Noirs, Colin Kaepernick avait en effet lancé un boycott de l’hymne national, en mettant un genou à terre quand il était joué avant les matches du Championnat de football américain.