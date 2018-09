Tribune anti-Trump: un mot peu usité source de spéculations sur l'auteur

Qui est à l'origine de la tribune anonyme explosive publiée mercredi par le New York Times? Quarante-huit heures après sa parution, la question reste sans réponse. La "chasse" est pourtant ouverte pour identifier celui ou celle qui dit faire partie de la "résistance au sein de l'administration Trump".

La tribune est depuis lors analysée sous toutes les coutures et un mot en particulier a retenu l'attention: lodestar, "étoile polaire" ou "modèle", "source d'inspiration", en français. L'auteur estime que le président américain devrait se référer au défunt John McCain, "une source d'inspiration pour restaurer l'honneur de la vie publique et du dialogue national".

Mike Pence se défend

Aux Etats-Unis, le terme "lodestar" est peu utilisé dans le langage courant. Il a pourtant été employé dans différents discours ces dernières années par une personne en particulier: le vice-président américain, Mike Pence. Pence, auteur du torpillage anonyme de son président? Cette hypothèse a tellement rapidement circulé que les services du vice-président ont dû rapidement publier un démenti. "Le vice-président signe les tribunes qu'il écrit", a précisé son porte-parole. "Le New York Times devrait avoir honte, tout comme la personne qui a écrit ces propos faux, absurdes et lâches." Le fameux mot pourrait effectivement avoir été utilisé pour brouiller les pistes et focaliser l'attention sur Mike Pence.

Dans la foulée, d'autres hauts-responsables de l'administration américaine se sont également fendus d'un communiqué en assurant n'être en rien liés à cette affaire: Dan Coats, le patron du renseignement; Jim Mattis, le chef du Pentagone; Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat; Nikki Haley, l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU ou encore Fiona Hill, membre du conseil de sécurité nationale de la Maison blanche. Preuve que le niveau de tension et de suspicion est aujourd'hui à son comble au sommet de l'état.

D'autres noms ont également été cités dans l'entourage du président, comme sa fille Ivanka ou son beau-fils, Jared Kushner, ou encore son épouse Mélania, mais ces pistes sont peu crédibles.

Eux, savent...

Quelques personnes connaissent pourtant l'identité de l'auteur du texte anonyme: les responsables du New York Times. C'est eux qui ont pris la décision de publier la tribune anonyme, pratique peu courante au sein du quotidien new-yorkais, mais parfaitement assumée dans ce cas. "Nous avons agi ainsi à la demande de l'auteur, un haut responsable du gouvernement Trump dont l'identité est connue de nous et dont le travail serait menacé si nous la révélions. Nous croyons que la publication anonyme de ce texte est la seule manière de fournir à nos lecteurs un point de vue important", a précisé le New York Times.

Donald Trump a appelé le quotidien à révéler le nom du "lâche", "au nom de la sécurité nationale", tout en encourageant les autres médias à enquêter sur son identité. "Ce serait un bon scoop", a-t-il lancé lors d'un meeting de campagne, hier soir dans le Montana.

L'exemple de "Gorge profonde"

Cette histoire en rappelle une autre: celle de "gorge profonde", l'informateur secret de deux journalistes du Washington Post, qui avait provoqué le scandale du Watergate et la démission du président américain d'alors, Richard Nixon.

Cet informateur secret, Mark Felt, était le numéro deux du FBI. Pendant des décennies, il a nié toute implication dans ce scandale d'état. Il ne l'a avoué qu'à l'âge de 91 ans, en 2005, soit plus de trente ans après le Watergate. De là à dire que l'identité de l'auteur de cette tribune anti-Trump restera aussi longtemps secrète, c'est plutôt téméraire...