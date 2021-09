Suite à la tempête Ida, Biden se rend à New York et dans le New Jersey mardi

Le président américain Joe Biden se rend mardi 7 septembre à New York et dans l’Etat voisin du New Jersey pour évaluer les dégâts faits par la meurtrière tempête Ida, a annoncé samedi la Maison Blanche.

Plus précisément, il se rendra à Manville, dans le New Jersey, et dans le quartier new-yorkais du Queens, selon un communiqué.

Des inondations dévastatrices mercredi soir ont causé la mort de 47 personnes dans la mégapole et sa région.

Joe Biden avait fait vendredi un déplacement en Louisiane, premier Etat américain à avoir été ravagé par Ida, qui y a causé des dégâts catastrophiques.

Unité nationale contre le dérèglement climatique

Il en avait profité pour appeler à l’unité nationale contre le dérèglement climatique, qui fait se multiplier les événements météorologiques extrêmes.

Le président démocrate avait aussi saisi l’occasion de vanter les mérites de ses gigantesques programmes d’investissement, en particulier dans les infrastructures, qu’il lui faut encore faire adopter par le Congrès.