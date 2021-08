Sans courant, la Louisiane face aux dégâts de l’ouragan Ida

Sur CNN, le gouverneur avait estimé que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 devait "tenir". Selon lui, des centaines de milliers d’habitants ont évacué leur domicile.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières. Et l’ouragan frappe une région dont le système hospitalier a été mis à genoux par le variant Delta très contagieux, qui a durement touché la Louisiane, avec près de 2700 patients hospitalisés et autant de morts quotidiennes qu’au pic de la pandémie.