San Francisco déclare le lobby des armes NRA: "organisation de terrorisme intérieur"

“La NRA existe pour diffuser de la désinformation et mettre sciemment des armes entre les mains de ceux qui pourraient nuire et terroriser les habitants”, a déclaré Catherine Stefani, la représentante du gouvernement.

La décision des autorités de San Francisco est essentiellement symbolique. En effet, d’un point de vue légal le terme “terrorisme domestique” n’existe pas aux Etats-Unis. Plus concrètement, le but est de limiter les relations financières entre les autorités municipales et des vendeurs qui font affaire avec la NRA.

La NRA a publié une vidéo sur Youtube intitulée : “Les membres de la NRA ne sont pas des terroristes.” - © Tous droits réservés

La NRA contre-attaque

L’annonce n’a pas manqué de faire réagir la NRA. L’organisation a publié une vidéo sur Youtube intitulée : “Les membres de la NRA ne sont pas des terroristes.” Dans la vidéo, on aperçoit Wayne LaPierre, le patron de La NRA devant une salle pleine à craquer. Tour à tour, il interpelle l’assistance, demandant aux policiers, aux pompiers, aux instituteurs et aux mères au foyer présents de se lever.

“Je veux que tous les médias voient cette assemblée et voient le vrai peuple américain. Nous sommes des Américains respectueux des lois et qui croient que la liberté est une bénédiction. Nous aimons notre pays”, a-t-il notamment déclaré. Il fait ensuite référence au second amendement de la constitution américaine, celui qui déclare que : “Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit qu’a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.”

Selon le puissant lobby, la municipalité de San Francisco cherche simplement à détourner l’attention des vrais problèmes auxquels la ville est confrontée comme le sans-abrisme, l’abus de drogues et la montée en flèche de la petite criminalité.