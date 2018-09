Quand Georges W. Bush refile discrètement un bonbon à Michelle Obama

Lors des funérailles du sénateur John McCain, de nombreuses personnalités sont venues lui rendre hommage. Parmi elles, les ex-présidents Georges W.Bush (républicain) et Barack Obama (démocrate). Ils étaient tous les deux accompagnés de leurs épouses respectives, Laura et Michèle.

Pendant le discours de Joe Lieberman, ami et collaborateur du défunt, une scène surprenante s'est produite. Georges W. Bush prend un bonbon à Laura, sa conjointe... et le glisse subtilement dans les mains de Michelle Obama. Celle-ci lui répond par un "thank you" agrémenté d'un large sourire. Le tout se passe sous les regards amusés de leurs maris.

Largement relayé par les médias américains, le geste est vu comme un symbole d'unité entre deux personnalités qui appartiennent à des camps politiques opposés.