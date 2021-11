Prix de l'énergie : Joe Biden demande une enquête sur les hausses de prix de l'essence

Le président Joe Biden a demandé mercredi à l'autorité américaine de la concurrence de se pencher "immédiatement" sur le comportement "éventuellement illégal" des compagnies pétrolières dont les prix de l'essence à la pompe grimpent "alors que leurs coûts baissent".

La Maison-Blanche a demandé dans une lettre à la présidente de la Federal Trade Commission (FTC), de "porter son attention sur des signes de plus en plus évidents de comportements nuisibles aux consommateurs de la part des entreprises de pétrole et de gaz".

►►► À lire aussi : Hausse des prix de l’énergie : le blues des livreurs de mazout

Joe Biden souligne que bien que les prix de l'essence à la pompe aient continué de progresser, "les coûts des raffineurs et industriels du pétrole ont baissé et leurs profits ont augmenté". Il dénonce "un fossé inexpliqué" entre le prix de l'essence non-finie et son prix à la pompe.

Je n'accepte pas que les Américains qui travaillent dur paient plus cher pour le carburant à cause de comportements enfreignant les règles de la concurrence ou éventuellement illégaux

"Je n'accepte pas que les Américains qui travaillent dur paient plus cher pour le carburant à cause de comportements enfreignant les règles de la concurrence ou éventuellement illégaux", ajoute la lettre du président.

Des prix records

Le prix du gallon d'essence à la pompe (3,78 litres) ont pris plus d'un dollar depuis un an pour se situer à 3,41 dollars en moyenne au niveau national, selon l'Association automobile américaine (AAA). Des records depuis 20 ans ont été atteints cette semaine en Californie, à 4,69 dollars.

L'inflation persistante aux États-Unis devient un défi pour le gouvernement alors que les prix ont augmenté de 0,9% en octobre. Elle culmine à 6,2% sur douze mois, un plus haut depuis 1990.