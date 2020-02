Primaire démocrate aux Etats-Unis: qui sont les trois favoris?

Joe Biden : l’ancien vice-président

Joe Biden fut le vice-président de Barack Obama et revendique son expérience. L’ancien vice-président des Etats-Unis s’est lancé dans la course le 25 avril 2018. A 77 ans, il est le deuxième candidat à l’investiture du Parti démocrate le plus âgé après le sénateur Bernie Sanders, d’un an son aîné.

Dans une vidéo officialisant sa candidature, il annonce la couleur en présentant l’élection de 2020 comme une lutte pour la définition même des Etats-Unis. "Nous sommes dans une bataille pour l’âme de notre nation", dit-il.

Joe Biden est une figure centriste du Parti démocrate et il entretient un lien de proximité avec l’Amérique des "cols bleus" qui a fait défaut à Hillary Clinton en 2016. Sa candidature pose cependant des questions, à commencer par son âge mais aussi son positionnement, trop modéré et pragmatique pour une partie de l’électorat démocrate qui réclame de nouveaux visages et une politique plus radicale.

Elizabeth Warren : la "Pocahontas" de Trump

La sénatrice du Massachusetts est une bosseuse énergique. Âgée de 70 ans, s’est officiellement lancée dans la course aux primaires démocrates début février 2018. Celle que Donald Trump surnomme "Pocahontas" axe sa campagne sur les droits des travailleurs, la justice salariale et l’accès à la santé.

Adversaire de Wall Street, elle a joué un rôle moteur dans la création du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) après la crise financière de 2008.

Bernie Sanders : l’anti-establishment

Le sénateur indépendant est très populaire. Il est âgé de 78 ans et est ainsi est le doyen des primaires. Il avait perdu la course à l’investiture démocrate en 2016 contre Hillary Clinton, qu’il avait cependant poussée dans ses retranchements par un discours résolument ancré à gauche. Lors des primaires, il l’avait emporté dans 23 Etats.

Il est de nouveau en campagne, portant ses idées de gauche comme la gratuité des universités publiques et un salaire horaire minimum à 15 dollars. Mais l’accident cardiaque dont il a été victime en octobre dans le Nevada a souligné son âge.

