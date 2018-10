Près de 4 millions d'abonnés: les recettes du New York Times pour braver la crise de la presse écrite

Jodi Rudoren nous donne rendez-vous au siège du New York Times, un magnifique bâtiment situé en plein cœur de Manhattan. Dessiné par l’architecte Renzo Piano, c’est le sixième plus haut gratte-ciel de New York et le dixième plus haut gratte-ciel des Etats-Unis. Des locaux ultra-modernes pour un journal en pleine mutation numérique.

De prime abord, Jodi Rudoren peut sembler très pressée par le temps. Mais parlez-lui de son journal, dont elle a grimpé un à un les échelons depuis quasiment 20 ans (elle a été journaliste de terrain avant d'être responsable du bureau de Jérusalem) et elle devient intarissable et généreuse dans ses explications. Elle est maintenant chargée de stratégie d'acquisition de lecteurs au New York Times.

Son job aujourd'hui, c'est de comprendre comment s'adapter toujours mieux à l'évolution de la technologie et aux habitudes des "consommateurs", comme on dit ici. Défi que le New York Times a réussi : il frôle aujourd'hui les 4 millions d'abonnés.

Virage numérique

Comment le plus grand journal du monde réussit-il à engranger chaque mois des dizaines de milliers d'abonnements à l'heure où la presse écrite est moribonde ? L'explication tient en trois points :

D'abord, le Times a réussi son virage numérique. Comme toutes les rédactions du monde, celle du New York Times a beaucoup évolué ces dernières années. Cette évolution est partie d'un constat : l'information ne se consomme plus comme avant. "On ne lit plus le journal à un seul moment de la journée, le matin, pendant une demi-heure", explique Jodi Rudoren. "On accompagne désormais les gens en permanence. Ils nous lisent deux minutes dans le métro, puis encore dans la file à la cafétéria, puis à leur bureau pendant leur pause. C'est une façon différente de communiquer et de transmettre de l'information. Sans changer nos valeurs fondamentales, on a dû évoluer dans la façon d'écrire nos articles".

L'évolution se voit principalement dans les versions digitales du quotidien (pour smartphone, tablette ou ordinateur), qui sont plus visuelles et interactives. Elles comportent des animations, des vidéos et des podcasts, notamment. Des infographistes ont été engagés et les journalistes peuvent à tout moment visualiser à quoi ressemblera leur article sur un smartphone. Même si le New York Times est encore livré dans un million de foyers tous les matins, force est de constater que c'est le numérique qui fait décoller les ventes. Il correspond à 3/4 des abonnements.