Le Spring Break rassemble des milliers de jeunes aux Etats-Unis et inquiète les experts

Depuis ce week-end, la Floride, le Texas et la Georgie sont à la fête. En dépit de la pandémie, des milliers de jeunes sont venus célébrer le Spring Break. Les plages de Miami Beach tout comme les rues de Forth Worth au Texas sont bondées. Le Spring Break au Etats-Unis c’est une tradition. Les étudiants sont en congés durant le mois de mars et en profitent pour partir quelques jours faire la fête au soleil et entre amis. Un événement qui rassemble généralement des milliers de personnes.

Depuis jeudi dernier, les jeunes arrivent de toutes parts avec une idée : faire la fête en maillot de bain avec un cocktail à la main. "On vient du Midwest, on veut profiter du soleil et rencontrer des gens sympas" ; "On fête la saint Patrick et je me sens super bien, ça me soulage vraiment d’être ici. J'ai l'impression de pouvoir respirer, et enfin parler aux gens."