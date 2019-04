Le démocrate Pete Buttigieg veut déloger Donald Trump de la Maison Blanche

En choc frontal avec Donald Trump

Parmi les formules qu’il aime répéter, que ce soit devant un public ou sur un plateau de télévision, « There is no honest politics that revolves around the word again » (Il n’y a pas de politique honnête qui s’appuie sur le mot 'à nouveau') est l’une des favorites de Pete Buttigieg, ce qui est évidemment une attaque frontale contre le slogan « Make America Great Again » de l’actuel locataire de la Maison Blanche.

Depuis le lancement de son « comité exploratoire » en janvier dernier – c’est ce qui permet aux candidats « potentiels » de lever des fonds avant d’envisager une annonce officielle – le maire de South Bend a levé plus de 7 millions de dollars.