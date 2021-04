L’escroc Bernard Madoff est mort en prison à l'âge de 82 ans

Le célèbre et maître-escroc américain Bernie Madoff est mort en prison à l'âge de 82 ans, rapportent mercredi plusieurs médias américains.

L'homme, auteur de la plus grande escroquerie financière de l'Histoire récente, est présumé être mort de causes naturelles. Il était en prison à Butner, en Caroline du Nord, depuis juillet 2009, où il purgeait une peine d'enfermement de 150 ans. En février, Madoff avait demandé une libération anticipée car il souffrait d'un cancer du rein en phase terminale.

Fraude pyramidale "à la Ponzi"

Début 2009, Bernard Madoff a avoué qu'il avait mené pendant des années la plus grande fraude pyramidale de l'Histoire. Il avait ainsi récolté environ 65 milliards de dollars avec son fonds d'investissement fondé en 1960. Parmi ses victimes figurent de nombreuses personnalités telles que le réalisateur Steven Spielberg et l'acteur Kevin Bacon.

Après avoir étudié la politique et le droit, l'homme a commencé ses activités boursières en 1960 avec à peine 5000 dollars et est parvenu à devenir président du conseil d'administration du Nasdaq. Ce n'est qu'après un certain nombre d'affaires ayant mal tourné que l'escroquerie a fait surface à l'automne 2008, en pleine crise financière.

La fraude pyramidale - "à la Ponzi" - de cette figure de la finance new-yorkaise consistait à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens.