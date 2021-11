L'armée envoyée en renfort après les inondations dans l'ouest du Canada

Le gouvernement canadien a annoncé mercredi l'envoi de l'armée en renfort pour aider les milliers de personnes évacuées en raison des inondations qui ont touché plusieurs villes, dans l'ouest du pays.

Des pluies torrentielles tombées dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain et des inondations, tuant une personne et conduisant à l'évacuation de milliers d'autres dans le sud de la province.

"En réponse aux inondations extrêmes dans le sud de la Colombie-Britannique, nous avons approuvé le déploiement de personnel de soutien aérien des Forces canadiennes pour aider aux efforts d'évacuation, soutenir les voies d'approvisionnement et protéger les résidents contre les inondations et les glissements de terrain", a tweeté le ministre fédéral de la Sécurité publique.

Plus tôt cette semaine, Ottawa avait déjà envoyé des hélicoptères pour secourir environ 300 automobilistes bloqués par des glissements de terrain.

De nombreuses autoroutes étaient toujours fermées et des villes toujours inondées mercredi après que la vallée du Fraser, à l'est de Vancouver, a recensé jusqu'à 250 mm de précipitations. Ces intempéries ont également conduit à l'interruption des services ferroviaires au port de Vancouver.

Zones évacuées

Abbotsford, à quelques dizaines de kilomètres de Vancouver, a exhorté mardi soir une partie de ses 162.000 habitants à immédiatement évacuer en raison de la défaillance potentielle d'une station de pompage.

Environ 200 personnes y ont été secourues le même jour dans la soirée par voie aérienne, a indiqué mercredi son maire Henry Braun.