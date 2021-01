Insurrection à Washington : qui sont les manifestants qui ont forcé les portes du capitole américain ?

"Hier la plupart des gens présents étaient issus de l’extrême droite, analyse Tanguy Struye. Il y avait notamment les proud boys (ndlr : milice des suprémacistes blancs) qui sont aujourd’hui les plus connus . Ce sont des groupes qui existaient déjà par le passé mais ils étaient complètement isolés car il n’avait pas de porte-parole." On les reconnaît notamment grâce au drapeau confédéré .

Ce sont ceux "qui n’ont pas peur d’aller au contact avec la police", comme le décrit notre correspondant ce matin. "Et je pense qu’ils faisaient partie de ces personnes qui ont forcé les barrages policiers."

Les plus violents : les groupes d’extrême droite

Une analyse partagée par Tanguy Struye. Ce professeur de relations internationales à l’UCLouvain et spécialiste des Etats-Unis a identifié trois groupes dans les personnes qui se sont introduiets dans le temple de la démocratie ce 6 janvier 2021 : les groupuscules extrémistes, la population issue du monde rural et les élus républicains opportunistes.

"Leur idéologie néonazie est contre le pouvoir, continue le professeur de l’UCLouvain. Grâce à Trump et à ses quatre ans de présidence, ces gens-là ont trouvé une sorte de représentants et ils n’ont plus du tout peur de se montrer."

Dans le même groupe, on retrouve aussi les conspirationnistes de QAnon. Ils sont reconnaissables par les pancartes avec la lettre Q. Selon les adeptes de cette théorie, le monde serait dirigé par "a deep State", un Etat profond au service des démocrates. "Cette structure cachée organiserait toute une série de pratiques tout à fait condamnables moralement comme des rapts d’enfants, des réseaux pédophiles etc.", nous décrit Olivier Klein, psychologue à l’ULB ayant étudié cette mouvance. "Ce mouvement est totalement dévoué à Donald Trump. Ses membres le voient comme une sorte de sauveur qui peut combattre cet Etat profond."