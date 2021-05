Il y a 60 ans, les freedom riders entamaient un voyage pour leurs droits, au péril de leur vie

Les images du bus en feu ont un retentissement national et même international. A partir de ce moment l’attention médiatique sera au rendez-vous. "Historiquement, c’est un moment marquant. L’image est vue dans l’ensemble des Etats-Unis", souligne Esther Cyna. Et même au niveau international, l’image se diffuse. L’image des Etats-Unis alors en guerre froide, en guerre pour ses valeurs de liberté est alors écornée. L’administration Kennedy qui peine à intervenir dans les entités fédérées finira par menacer d’envoyer les US Marshall.

Sur 13 jours de voyage, les freedom riders ont risqué leur vie. Ils savaient que cela pouvait arriver. Mais leurs objectifs ont été atteints. L’attention des médias et des politiques a été portée sur la pratique illégale de la ségrégation et des centaines de personnes ont rejoint le mouvement.

Historiquement, la freedom ride, survenue il y a 60 ans, est un élément central de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains aux Etats-Unis. "C’est un événement qui s’inscrit dans la continuité. La freedom ride est un symptôme des mouvements pour les droits civiques qui prennent de plus en plus d’ampleur depuis des années et qui aboutira en 1964 par une nouvelle législation", souligne Esther Cyna. En effet, en 1964 est signé le "Civil Right Act", la loi qui met fin aux ségrégations raciales et le Voting Right Act en 1965 met fin aux discriminations en termes de droits de vote. Ce sont deux actes fondateurs des luttes contre les discriminations.

Trois ans séparent la première freedom ride de la promulgation du "Civil Right Act". La lutte pour les droits civiques et la fin de la ségrégation n’est définitivement pas un long fleuve tranquille. Dans les années 1960, le bras de fer avec les ségrégationnistes est constant. Au sud, les suprémacistes blancs refusent de céder un pouce de terrain et les actions violentes se multiplient.

Et à la confrontation entre Afro-américains et suprémacistes s’ajoute la teneur politique de l’application de la ségrégation. Celle-ci oppose des lois fédérales aux refus catégoriques de certaines entités fédérées de les appliquer. C’est d’ailleurs tout le sens des freedom rides. Mais c’est, en partie, ce qui explique une réticence du pouvoir central à pleinement se saisir de la question. Pourtant, le président américain, John F. Kennedy finira par prendre les choses en main. A cette période, les attaques, notamment imputées au Ku Klux Klan se multiplient. En Alabama, ce même Etat où le bus des freedom riders a bien failli exploser, le gouverneur Wallace, tient tête au gouvernement fédéral. Il prononcera même une phrase restée célèbre : "Ségrégation aujourd’hui, ségrégation demain, ségrégation pour toujours".

C’est dans ce contexte que John F. Kennedy prononce un vibrant discours télévisé, le 11 juin 1963, en faveur d’une loi qui mettrait un terme à la ségrégation une bonne fois pour toutes.

"Je pensais qu’il serait possible pour chaque Américain de jouir des privilèges d’être américain sans égard lié à sa race ou à sa couleur. Je pensais que tout Américain devait avoir le droit d’être traité comme il voudrait être traité, comme on voudrait que ses enfants soient traités. Mais ce n’est pas le cas", avait déclaré Kennedy.