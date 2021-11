États-Unis : les plans d’investissements de Biden enfin en passe d’être votés par le Congrès américain

Le dénouement est proche : après des mois d’intenses tractations et des querelles intestines chez les démocrates, la Chambre américaine des représentants va enfin voter vendredi sur les grands plans d’investissements de Joe Biden, qui espère les voir adoptés pour relancer sa présidence, mise à rude épreuve.

C’est à 8 heures (13 heures en Belgique) que la Chambre se réunira pour se prononcer sur ces deux programmes gigantesques du président, censés "reconstruire" l’Amérique.

Sous pression après une défaite cuisante à une élection locale, les démocrates au Congrès s’étaient évertués jeudi à accorder leurs violons, et la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi l’avait promis : "Nous allons adopter ces deux plans".

Les luttes entre l’aile gauche du parti de Joe Biden et les élus plus modérés privaient le président d’une victoire politique dont il a désespérément besoin pour donner un nouveau souffle à sa présidence.

1,5 million d’emplois

Les programmes de dépenses du président sont populaires auprès des Américains, selon les sondages. Et une étude du cabinet Moody’s publiée jeudi estimait à 1,5 million le nombre d’emplois que pourraient créer ces plans en dix ans.

Le premier plan prévoit de rénover les routes, ponts et transports vétustes du pays. L’enveloppe de 1200 milliards de dollars – l’équivalent du PIB de l’Espagne – est soutenue par les démocrates et certains républicains.

Un autre, gigantesque volet social et climatique, baptisé "Build Back Better" ("Reconstruire en mieux"), prévoit de réduire les frais de garde d’enfants et d’investir 550 milliards de dollars pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.