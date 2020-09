Etats-Unis : "le rythme de la reprise est hautement incertain", estime le président de la banque centrale américaine

Le rythme de la reprise aux Etats-Unis est "hautement incertain", a reconnu ce mercredi le président de la Banque centrale américaine, constatant que l'activité est en général bien en deçà de ses niveaux d'avant la pandémie de Covid-19.

"L'activité économique s'est redressée par rapport à son niveau du deuxième trimestre, lorsqu'une grande partie de l'économie a été fermée pour endiguer la propagation du virus", a déclaré Jerome Powell lors d'une conférence de presse. Mais il note que les dépenses pour les services "qui obligent généralement les gens à se rassembler (...) sont encore assez faibles".

Une aide du gouvernement sera nécessaire

Une nouvelle aide aux ménages et entreprises américains est "probablement nécessaire" pour permettre à l'économie du pays de se relever de la crise provoquée par le Covid-19, a estimé le président de la Banque centrale américaine mercredi lors d'une conférence de presse.

"Près de 11 millions de personnes sont toujours sans emploi à cause de la pandémie, et une bonne partie de ces gens travaillaient dans des secteurs qui sont à la peine. Ces personnes ont besoin d'un soutien supplémentaire", a souligné Jerome Powell, interrogé sur les discussions entre démocrates et républicains au Congrès américain depuis un mois et demi.