Etats-Unis : l’ouest du pays, en surchauffe, dépasse les 50 degrés

Une température en surchauffe qui a particulièrement surpris les touristes venus visiter ce parc national : "Le paysage est spectaculaire, tous les endroits sont très différents, mais oui je ne m’imaginais pas une telle chaleur. Mais c’est très beau", raconte Catherine, une touriste venue de Miami. Pour Katy, venue du Michigan, la chaleur est particulièrement intense et difficilement supportable. "On a une tonne d’eau dans la voiture, du Gatorade, et on ne va pas faire grand-chose aujourd’hui dans la Vallée de la Mort. On sort de la voiture en vitesse, on prend une photo et on repart", souligne-t-elle.

Vigilance

Les périodes de fortes chaleurs, comme celle que connaît actuellement cette partie de l’ouest des Etats-Unis, sont de plus en plus courantes. "Si vous regardez la température moyenne de la Vallée de la Mort en été, c’est-à-dire la moyenne entre le plus froid la nuit et le plus chaud le jour, sur une période de 24h, alors vous verrez que ces 20 dernières années, il fait bien plus chaud qu’avant dans la Vallée de la Mort", explique Abby Wines.

►►► A lire aussi : Incendies : quand la Californie brûle, San Francisco s’embrume (vidéos)