Etats-Unis : condamné à la prison à vie pour avoir volé un taille-haie, en Louisiane, une loi le permet

En 1997, Wayne Bryant est condamné à la prison à vie, dans l’Etat de Louisiane, aux Etats-Unis. Son crime ? Il est accusé d’avoir volé un taille-haie dans un cambriolage. Cet Afro-Américain, âgé aujourd’hui de 63 ans a introduit une demande de libération cet été. Elle a été rejetée. Une décision soutenue par six juges sur sept. La septième est la seule juge afro-américaine de ce collège, elle s’appelle Bernette Johnson. Pour elle, cette décision est "une manifestation moderne" du "black codes", ces lois américaines votées pour limiter les droits des Afro-Américains, relate le Washington Post.

Arrêté et condamné pour un vol de taille-haies

Nous sommes le 5 janvier 1997 en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis. Il est 3h30 du matin. Une jeune fille est avec son amie en train de jouer sur un ordinateur lorsqu’elle entend du bruit dans le débarras. A la fenêtre, elle voit alors de la lumière. Paniquée, elle réveille alors ses parents. Charles Ray, le père, intervient alors et fait fuir le voleur. A la police il racontera avoir vu un jeune homme blanc s’enfuir et avoir remarqué un van Ford Aerostar de couleur bleue. Le témoin est formel quant à la marque du véhicule, il travaille pour le géant de l’automobile Ford.

Quelques instants plus tard, la police repère la voiture. A l’intérieur, un Afro-Américain de 39 ans. Il s’agit de Wayne Bryant. Il est interpellé et le témoin finit par le reconnaître formellement. Il reconnaît également le taille-haie comme étant le sien.

Au début, Wayne Bryant assure que ces outils appartiennent à sa femme. Mais il finira par faire des aveux. Il explique que sa voiture avait des problèmes techniques. Il admet être entré chez la famille pour Ray, à la recherche d’essence pour son véhicule.

Une sentence à la prison à vie

Des aveux qui lui vaudront plus tard, une sentence de prison à vie.

En effet, le premier jugement pour cambriolage survient en juillet 1997. Wayne Bryant est alors condamné. Mais l’homme fait appel de la décision et demande son acquittement. Dès lors une bataille judiciaire s’engage. Sur base des empreintes digitales de Bryant et parce que Wayne Bryant avait déjà été condamné plusieurs fois par le passé, la peine va se faire plus lourde. Grâce à une législation sur les récidivistes, la justice finit, en février 2000, par condamner Wayne Bryant à la prison à vie.

Cette législation permet, en effet, en cas de récidive, de condamner une personne à de très lourdes peines de prison ou de travaux forcés, même s’il s’agit de faits mineurs. Il s’agit de la loi sur les "contrevenants habituels".

Wayne Bryant est actuellement incarcéré dans la plus grande prison de haute sécurité des Etats-Unis, à Angola, en Louisiane. Cette même prison est construite sur l’ancien site d’une plantation d’esclaves.

Une demande de libération rejetée

Cet été, Wayne Bryant, aujourd’hui âgé de 63 ans a déposé une demande de libération. Il a passé deux décennies derrière les barreaux. Mais sa demande, analysée par un collège de sept juges de la cour suprême de Louisiane, a été rejetée. Retour à Angola pour le, désormais, sexagénaire.

Pour Bernette Johnson, la seule juge dissidente qui voulait accepter sa demande de libération, également première cheffe de la justice afro-américaine de l’Etat de Louisiane, il y a un lien clair entre l’esclavage et les lois qui ont permis aux juges de débouter Wayne Bryant, explique le Washington Post. "Des lois largement conçues pour perpétuer l’esclavage des Afro-américains", écrit d’ailleurs la juge.

Un lien avec l’esclavage ?

La juge Bernette Johnson explique que les lois qui ont été promulguées à la fin de la guerre de session et de l’abolition de l’esclavage, en particulier dans les Etats du sud des Etats-Unis, permettent de condamner les gens à de lourdes peines de prison pour des faits mineurs, ou encore à des travaux forcées. Une façon de perpétuer l’esclavage.

Pour elle, ces lois ont conduit à des incarcérations de masse. Et la première communauté touchée a été la communauté afro-américaine. Actuellement, 80% de la population carcérale jugée et condamnée sous le coup de la loi sur les "contrevenants habituels" sont des Afro-Américains. Et c’est le cas de Wayne Bryant, qui avait été inculpé par le passé pour vol avec armes sur un chauffeur de taxi et pour plusieurs vols mineurs sans violence.

Comme le souligne le Washington Post, c’est cette même loi qui, en février 2000 a permis au procureur en charge de l’affaire de requérir la prison à vie contre Wayne Bryant. Il n’était alors accusé que du vol de taille-haie.

Un vol raté qui devrait coûter plus d’un million de dollars aux administrés de Louisiane, si l’homme passe encore 20 ans prison, a précisé la juge dissidente Bernette Johnson.