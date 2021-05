En examinant la loi du Mississipi, la Cour Suprême des Etats-Unis risque de faire marche arrière sur le droit à l’avortement

La composition majoritairement conservatrice de la Cour Suprême des Etats-Unis laisse présager une marche arrière du droit des femmes à l’avortement. La plus haute juridiction américaine a en effet décidé de se pencher, à l’automne, sur une loi de l’Etat du Mississipi qui interdit la plupart des avortements à partir de la quinzième semaine de grossesse , même en cas de viol et d’inceste. Les opposants à l’IVG multiplient leurs actions dans une Amérique plus divisée que jamais.

La décision de la Cour Suprême a juridiquement fait date mais n’a pas éteint les revendications des organisations opposées à la liberté des femmes de choisir ou non de se faire avorter. 48 ans plus tard, force est de constater que rien n’est jamais acquis et que la Cour Suprême pourrait prochainement prendre un arrêt à 180 degrés.

Pour la professeure d’histoire contemporaine de l’ULB et spécialiste de l’histoire des femmes Valérie Piette, le basculement ne s’est pas opéré aujourd’hui mais il y a quatre ans : "2017 est une date clé. Souvenez-vous des propos de Donald Trump, 'Une femme peut se prendre par la chatte', etc. Et évidemment, on se rend compte à ce moment-là que les droits des femmes risquent de régresser. […] Et puis, ce qui est arrivé est arrivé, l’ancien président américain Donald Trump a notamment tenté d’attaquer le droit à l’avortement, qui est un droit essentiel pour les femmes et un droit aussi extrêmement symbolique dans l’histoire du féminisme. Ce qui est aussi arrivé, c’est le décès d’une figure iconique, la fameuse juge Ruth Bader Ginsburg".