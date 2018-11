Elections de mi-mandat en Floride : on recompte... à la main

C’est un scénario qui rappelle furieusement l’imbroglio de la présidentielle de l’an 2000. Plus d'une semaine après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, la Floride ne sait toujours pas qui seront son gouverneur et son sénateur.

Au soir du scrutin du 6 novembre, les Républicains ont tôt fait de revendiquer la victoire, en dépit de la faible marge qui les séparaient de leurs adversaires.

Pour l’élection du gouverneur, les premiers résultats publiés le samedi 10 novembre, montraient en effet que le républicain Ron DeSantis, devançait le candidat démocrate Andrew Gillum, de seulement 33.684 voix sur plus de 8,2 millions bulletins, soit de 0,41%.

Pour l’élection du sénateur, les résultats étaient encore plus serrés. L’avance du républicain Rick Scott (l’actuel gouverneur de Floride), sur son rival démocrate, Bill Nelson, étant de 12.562 votes seulement.

Samedi, le Secrétaire d'Etat de Floride a donc ordonné un recomptage mécanique des voix. Les résultats ont été communiqués hier, et, coup de théâtre : ils s’avèrent encore plus serrés pour le Sénat où, selon le Tampa Bay Times, l’écart ne serait plus que de 0,25%.

Résultat des courses : on recompte à nouveau les bulletins pour le Sénat, mais cette fois à la main, conformément à la loi qui, en Floride, déclenche automatiquement un nouveau dépouillement manuel des bulletins problématiques lorsque le seuil de 0,25 point est franchi.

La Floride, un Etat clé

Plus de 8,3 millions de votes ont été enregistrés dans cet Etat du sud, le 3e le plus peuplé des Etats-Unis. Preuve de l’importance des enjeux, dès lundi, le président Donald Trump est monté au créneau pour défendre ses poulains et réclamer l’annulation des recomptages, dénonçant une "fraude" des démocrates, et évoquant "des nouveaux bulletins sortis de nulle part" et de nombreux autres "disparus ou truqués".

Une défaite des républicains en Floride constituerait, en effet, un sérieux revers pour Donald Trump. Certes, les républicains ne perdraient pas leur majorité au Sénat, mais si le siège de Floride revenait aux démocrates, leur avance serait entamée.

Un air de déjà-vu

La Floride est habituée aux votes ultra-serrés et dépouillements à rallonge. On se souvient de la rocambolesque présidentielle de 2000, où la Floride et ses bulletins de vote mal perforés, avaient tenu le monde en haleine, alors quelques votes seulement séparaient le républicain George W. Bush du démocrate Al Gore.

Finalement, la Cour suprême des Etats-Unis avait tranché. Le républicain avait battu le démocrate en Floride par 537 voix et remporté la présidentielle.