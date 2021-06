Donald Rumsfeld, l’ancien chef du Pentagone sous George W. Bush, est mort à l’âge de 88 ans

Donald Rumsfeld, ancien faucon et chef du Pentagone sous la présidence de Georges W. Bush, est décédé à l’âge de 88 ans. Sa famille a annoncé son décès via un communiqué : "C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Donald Rumsfeld, homme d’Etat américain et mari, père, grand-père et arrière-grand-père dévoué. A 88 ans, il était entouré de sa famille dans son bien aimé Taos, Nouveau Mexique".

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF

Donald Rumsfeld a dirigé le Pentagone de 1975 à 1977, puis de 2001 à 2006. La première fois, il était le plus jeune ministre de la Défense, et à son retour en 2001, il était devenu le plus âgé à diriger le Pentagone. "Ces six ans, cela représente un certain temps. Cela me rappelle la déclaration de Winston Churchill : j’ai profité grandement des critiques et à aucun moment je n’en ai manqué", avait-il déclaré en 2006.

Champion de lutte, il fut jeune représentant au Congrès, puis ambassadeur américain à l’Otan (1973-1974), avant d’être secrétaire général de la Maison Blanche sous Gerald Ford (1974-1975), secrétaire à la Défense (1975-1977) et candidat à l’investiture du parti républicain pour la présidentielle de 1988.