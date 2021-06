Donald Rumsfeld, l’ancien chef du Pentagone sous G.W. Bush, est décédé à 88 ans

Donald Rumsfeld, ancien faucon et chef du Pentagone sous la présidence de Georges W. Bush, est décédé à l’âge de 88 ans. Sa famille a annoncé son décès via un communiqué : "C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Donald Rumsfeld, homme d’Etat américain et mari, père, grand-père et arrière-grand-père dévoué. A 88 ans, il était entouré de sa famille dans son bien aimé Taos, Nouveau Mexique".