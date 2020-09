Coronavirus aux USA : New York a décidé de reporter à nouveau la rentrée en présentiel dans plusieurs écoles

Pressée par les syndicats d’enseignants et de dirigeants d’établissements, la ville de New York a reporté une nouvelle fois jeudi la rentrée en "présentiel" pour la plupart des élèves des écoles publiques, témoin du casse-tête que représente l’ouverture des établissements pendant la pandémie.

L’annonce est tombée à quatre jours seulement de la date prévue pour la réouverture des établissements, le 21 septembre, prolongeant l’incertitude pour des centaines de milliers de parents : 58% des 1,1 million d’écoliers new-yorkais ont officiellement fait le choix de cet enseignement "hybride", alternant un à trois jours de présence en classe par semaine avec de l’enseignement en ligne, les autres ayant opté pour un enseignement 100% en ligne.

Dans une ville durement frappée par l’épidémie au printemps, avec plus de 23.700 morts du Covid-19, beaucoup, parmi les parents comme les professeurs, restent tétanisés par la crainte d’une contagion. Ce alors même que la première métropole américaine, où beaucoup de commerces et de bureaux restent fermés, est devenue un modèle de contrôle du coronavirus, avec un taux d’infection inférieur à 1% depuis cinq semaines.

Au final, seuls les plus petits et les élèves en difficulté fréquentant des établissements spécialisés pourront commencer à aller physiquement à l’école, certains jours, dès la semaine prochaine, a annoncé le maire Bill de Blasio.

Les élèves de l’élémentaire, collégiens, lycéens attendront eux jusqu’au 29 septembre ou 1er octobre, a-t-il précisé. Et continueront en attendant à suivre les cours en ligne qui ont repris cette semaine.

Ce deuxième report, après un premier annoncé le 1er septembre, sous la pression déjà des syndicats, a été décidé après une réunion ce mercredi avec les responsables scolaires de New York et les dirigeants des syndicats, a souligné le maire.

►►► Lire aussi : coronavirus en Belgique : l’école ou la classe de votre enfant est en quarantaine, quelles solutions s’offrent à vous ?

Cette fois encore, deux puissants syndicats ont fait valoir une préparation insuffisante, et surtout un nombre insuffisant d’enseignants : pour assurer, simultanément, un enseignement en présentiel pour une partie des élèves et en ligne pour les autres, les syndicats demandaient des effectifs supplémentaires, même si la mairie s’était déjà engagée à en embaucher 2000 de plus (sur près de 75.000 au total).