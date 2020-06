Capacité à se concentrer, nucléaire, destitution : ce que dit John Bolton au sujet de Donald Trump

Intitulé "The Room Where it Happened,"(La pièce où cela s’est passé), le livre de John Bolton raconte les 17 mois qu’il a passés comme conseiller à la sécurité nationale auprès de Donald Trump à la Maison blanche en 2018-2019.

Dans cet ouvrage au vitriol, cet homme à l’épaisse moustache blanche alimente l’image d’un président américain incompétent sur la scène internationale et moqué par de hauts responsables de sa propre administration. Mais surtout d’un candidat prêt à tout pour se faire réélire en novembre prochain, quitte à demander un coup de pouce de la Chine, adversaire stratégique des Etats-Unis, et mettre donc en danger la sacro-sainte sécurité nationale.

La Maison Blanche a tenté sans succès de faire bloquer la sortie du livre par voie de justice. Mais le juge Lamberth a rejeté la requête et a souligné que le livre avait déjà largement circulé et qu’il était désormais "un secret de Polichinelle". Selon l’éditeur, plus de 200.000 copies ont déjà été envoyées à des librairies à travers le pays.

Les mémoires de John Bolton doivent être publiées ce mardi. L’ancien conseiller a donné une interview à Martha Raddatz, d’ABC News ce week-end.