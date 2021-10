Aux USA, report du vote sur le vaste plan d’infrastructures, un revers pour Biden

Après des heures de négociations frénétiques, les chefs démocrates du Congrès américain ont reporté le vote attendu jeudi pour approuver définitivement un vaste plan d’investissements dans les infrastructures voulu par Joe Biden, faute d’être parvenus à un accord entre l’aile gauche du parti et les plus centristes.

La séance a été ajournée jusqu’à vendredi matin, lorsque les négociations se poursuivront afin de tenter de réconcilier les démocrates autour de ce plan de 1200 milliards de dollars et du gigantesque projet de réformes sociales défendu par Joe Biden.

Nous allons avoir besoin de plus de temps pour finir le travail

"Il y a eu beaucoup d’avancées cette semaine et nous sommes plus proches que jamais d’un accord", a réagi la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki. "Mais nous n’y sommes pas encore parvenus et nous allons donc avoir besoin de plus de temps pour finir le travail".

Le plan d’investissements dans les infrastructures, l’un des plus importants de l’histoire américaine, avait été approuvé par le Sénat début août avec, fait rare, le soutien d’un tiers des républicains en plus des démocrates.

►►► À lire aussi : Tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis : Kim Jong Un rejette l’offre de dialogue de Joe Biden

La présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi s’était engagée à organiser un vote définitif cette semaine auprès des élus centristes.

Mais l’aile gauche du parti avait promis de le faire échouer, furieuse de ne pas avoir reçu l’engagement clair de la part de sénateurs centristes qu’ils approuveraient à leur tour le volet social, d’un montant titanesque de 3500 milliards de dollars.

S’ils contrôlent le Congrès, la majorité démocrate au Sénat est si courte que toute défection peut anéantir les chances de passage d’un texte.