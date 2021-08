Aux Etats-Unis, des saumons meurent à cause des températures trop élevées de l’eau

Les fortes chaleurs n’accablent pas que les hommes, les espèces aquatiques souffrent également des températures extrêmes. Dans l’Ouest américain, ce sont les saumons du fleuve Columbia qui en paient les frais. Abattus et stressés, les poissons développent alors lésions et champignons.

C’est en tout cas ce que dénonce la Columbia Riverkeeper, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la protection du fleuve Columbia. Dans une vidéo partagée sur YouTube, l’organisation montre des saumons blessés dans la rivière Little White Salmon.

Des eaux trop chaudes

D’après eux, ce sont les températures anormalement élevées de cet affluent du fleuve Columbia qui mettent les poissons en danger. Il faut dire que le fleuve Columbia présente actuellement une température de 71 degrés Fahrenheit, soit plus de 21,6° Celsius. Une eau bien trop chaude pour ces poissons qui ne peuvent tolérer plus de 20° Celsius.

Sujets à du stress thermique, les saumons rouges suffoquent et développent des lésions. Des champignons apparaissent également sur leurs écailles. Ils sont alors en danger de mort.

Selon le Natural Ressources Defense Council, en 2015 déjà, environ 250.000 saumons rouges sont morts dans les rivières de Columbia et Snake. Ce n’est donc pas la première fois qu’un tel événement survient. Et avec le réchauffement climatique, ce genre de catastrophes risque encore de s’accentuer.