Acculé par la crise du coronavirus, le Metropolitan Museum va revendre une partie de ses œuvres pour payer les salaires du personnel

La semaine dernière, le Metropolitan Museum of Art, à New York, a pris la décision d’appliquer une politique qui permet d’utiliser les fonds des ventes des œuvres de sa collection pour payer les frais nécessaires à l’entretien de la collection, notamment les salaires des personnes qui supervisent et entretiennent les œuvres.

Le plus grand musée d’art des Etats-Unis opère ce changement de politique majeure de manière temporaire car le musée est acculé par la crise sanitaire. En effet, l’institution est confrontée à un déficit budgétaire de 150 millions de dollars liés à la pandémie.

Ce n’est pas le premier musée américain à s’intéresser à cette politique depuis le début de la pandémie, cette décision fait suite à des actions similaires menées par d’autres musées comme le Brooklyn Museum qui, par ce billet, a déjà pu récolter 35 millions de dollars, produit de la vente de plusieurs œuvres d’art dont une Lucrèce de Cranach qui appartenait au musée depuis 1921 parti à 5,1 millions de dollars chez Christie’s mais aussi des pièces de Monet ou Miro.

La recette a été placée dans un fonds de dotation permanent dont les intérêts annuels couvriront 2 millions de dollars nécessaires à l’entretien de la collection. "Les gens comprennent que les musées sont tirés dans une centaine de directions différentes pour leur croissance, alors que nos finances ne sont pas en croissance. Le coût des entretiens directs a augmenté de manière exponentielle ces dernières années. Les institutions acquièrent, acquièrent, acquièrent, mais sans soutien pour son entretien, vous minez votre collection," a expliqué Anne Pasternak, la directrice du Brooklyn Museum au Washington Post.

Les musées de Baltimore et Chicago ont aussi passé le cap, cette décision intervient dans le cadre d’un débat controversé qui oppose plusieurs directeurs de musées américains.

Les musées vendent régulièrement des œuvres en double ou de qualité inférieure, la cession est une pratique courante qui a pour but de façonner la collection d’un musée. Le Met récolte déjà en moyenne 13 millions de dollars chaque année de ses ventes. Mais ces ventes sont généralement contrôlées par l’Association des directeurs de musées d’art (AAMD) qui interdisent d’utiliser les fonds de ces ventes à d’autres fins que l’acquisition de nouvelles œuvres d’art. Mais depuis le printemps dernier et la pandémie, les musées ont subi de grosses pertes de revenus et donc les directives ont été assouplies par l’AAMD permettant l’utilisation du produit des ventes pour l’entretien des collections et le bon fonctionnement de l’institution jusqu’en 2022.

Nous sommes au moment où nous devons considérer toutes nos options

Le directeur du Met, Max Hollein a accordé une Interview au New York Times où il explique. "Nous sommes au moment où nous devons considérer toutes nos options. Aucun d’entre nous n’a une vision complète de la façon dont la pandémie va évoluer. Il serait inopportun pour nous de ne pas l’envisager, alors que nous sommes encore dans cette situation brumeuse."

D’autant plus que le Met subit une crise de plus en plus critique : le musée a déjà dû se séparer d’une partie de son personnel au printemps 2020. Une pétition en ligne appelant les dirigeants du Met "à résister à toute tentative de vendre les œuvres d’art que le Met détient dans le patrimoine public" a recueilli près de 25.000 signatures. Même avec une dotation de 3,3 milliards de dollars et après avoir réduit de nombreux coûts, le Met affirme que ses budgets sont à la limite de leurs possibilités, ce qui leur vaut une salve de critiques. En effet, son conseil d’administration est composé de plusieurs milliardaires.

Le danger est que la cession d’œuvres d’art pour éponger les frais de fonctionnement devienne la norme

L’ancien directeur du Met, Thomas Campbell, aujourd’hui à la tête des musées des Beaux-Arts de San Francisco, a mis en garde dans un post Instagram contre une "pente glissante" pour les musées américains. Il veut maintenir les contrôles stricts afin de protéger les œuvres qui ont, selon lui, un caractère sacré. "Ce changement c’est la première étape d’un changement fondamental dans le fonctionnement des musées" a-t-il dit.

Dans un éditorial du magazine Apollo, il explique sa crainte que la démarche bien intentionnée de l’Association des directeurs de musées d’art (AAMD) ne devienne permanente et n’affaiblisse son autorité : "Bien que cette mesure soit bien intentionnée, le danger est que la cession d’œuvres d’art pour éponger les frais de fonctionnement devienne la norme, surtout si des musées de premier plan tels que le Met suivent le mouvement. Pour le toxicomane, l’abandon de l’art sera comme le crack : un coup rapide, qui devient une dépendance." Il considère que les œuvres d’art de musée ne devraient jamais être traitées comme des objets à monétiser, si ce n’est pour en acheter de nouvelles.

Les critiques avertissent que les donateurs pourraient être découragés de donner des œuvres d’art s’ils craignent qu’elles soient vendues. Campbell a écrit : "Les conseils d’administration et les entités civiques peuvent profiter des nouvelles lignes directrices pour se soustraire à leurs responsabilités fiduciaires… [et] la prémisse selon laquelle les collections d’art des musées ne sont pas des actifs imposables pourrait être renversée. "

D’autant plus qu’en octobre dernier, il y a eu une tentative du Baltimore Museum of Art de réunir 65 millions de dollars en vendant trois de ses œuvres (Andy Warhol, Brice Marden, Clyfford Still). Cela a été la cause de violentes critiques envers la direction, entraînant le retrait des œuvres du marché au dernier moment.

Le fait d’exiler des œuvres d’art vers le secteur privé met en péril le mécanisme de déduction fiscale tout en décourageant les dons futurs

Maxwell Anderson est l’ancien directeur du Whitney Museum of American Art, il explique à Artnet pourquoi vendre des œuvres d’art pour payer les factures est irréfléchi : "Le fait d’exiler des œuvres d’art vers le secteur privé met en péril le mécanisme de déduction fiscale tout en décourageant les dons futurs. Elle traite également notre patrimoine culturel commun comme les éléments fongibles d’une classe d’actifs."

Le directeur du Met, Max Hollein, a donné une interview à Artner dans laquelle il réfute certains de ces arguments. Selon lui, la décision ne sera pas prise de prolonger la modification temporaire des règles.

Glenn Lowry, le directeur du Musée d’art moderne, salue la flexibilité que permet ce changement temporaire instauré par l’AAMD : "En tant que profession, nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner à ces institutions en particulier les outils dont elles ont besoin pour survivre en ce moment", dit-il au Washington Post.