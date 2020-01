Caravane des migrants: refusés aux Etats-Unis, le président mexicain leur offre 4000 emplois

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a offert 4.000 emplois à des migrants dont la "caravane" partie du Honduras doit prochainement arriver au Mexique. La "caravane", qui se trouve actuellement au Guatemala, est partie mardi du Honduras, s'est gonflée de monde au Salvador, et s'approche à présent de la frontière mexicaine. Ces réfugiés marchent, déterminés. Les plus riches ont pris place dans des camions ou des autobus.

Ces hommes et ces femmes fuient la misère et la violence dans leur pays, et espèrent rallier les Etats unis, un Eldorado qui semble pourtant hors de portée. Ils sont 3.543, dont des enfants.

Mercredi, ils ont réussi à forcer la frontière guatémaltèque, sans y remplir aucune formalité d'entrée. Mais ils ne font que passer. Les yeux rivés vers la frontière suivante, et le rêve américain. Des fonctionnaires américains les guettent aux frontières.

Ce sont des membres du CPB (Customs and Border Protection, le servie américain des douanes et de la protection des frontières). En vertu d'un accord conclu après l'apparition des premières caravanes de migrants en 2018, les Etats-Unis forment en plus des agents frontaliers du Guatemala , pour lutter contre le trafic d'êtres humains liés à ces migrations collectives.

Nous avons 4000 emplois à pourvoir

Pour le président mexicain, ces migrants sont une aubaine. Lui dont le pays se vide de ses forces vives, il a besoin de bras.

" Nous avons plus de 4.000 emplois à notre frontière sud (...) Il y a du travail dans notre pays", a déclaré M. Lopez Obrador lors de sa conférence de presse matinale quotidienne.

La "caravane" qui se trouve actuellement au Guatemala, est partie mardi soir de San Pedro Sula, à 180 km au nord de Tegucigalpa. Aucune date d'arrivée au Mexique n'a été communiquée par les autorités mexicaines.

Le président mexicain a tenu à préciser qu'une partie des emplois offerts pourrait aussi être attribuée à des Mexicains. "Mon idéal, c'est de parvenir au plein emploi", a-t-il dit.

Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent son cynisme et son hypocrisie. Depuis 2019, le Mexique a déployé à ses frontières plusieurs milliers d'hommes de la Garde nationale afin de contenir la vague de migrants cherchant à atteindre les Etats-Unis. Une mesure qui est critiquée par les organisations de protection des droits humains.

Dans son rapport annuel , l'organisation Human Rights Watch a accusé le Mexique de violer les droits des migrants qui traversent son territoire, fuyant la violence et la pauvreté, dans l'espoir d'une vie meilleure aux Etats-Unis. En juin, le président américain Donald Trump avait menacé Mexico d'imposer une augmentation des taxes sur les exportations mexicaines si le flux migratoire n'était pas endigué.

Les caravanes de l'espoir

Lors de la première caravane, partie le 14 octobre 2018, plus de 2.000 personnes s'étaient mises en marche vers le nord dans l'espoir d'entrer aux Etats-Unis. Au moins trois autres caravanes, moins importantes, avaient suivi au cours du premier trimestre de 2019. Le phénomène s'était ensuite arrêté suite au déploiement de militaires à la frontière par le président américain Donald Trump.

M. Trump a également imposé des accords migratoires au Salvador, au Guatemala et au Mexique sur les demandes d'asile, visant à freiner l'immigration illégale. Washington cherche à s'appuyer sur les pays intermédiaires pour qu'ils accueillent les migrants qui ont fait une demande d'asile aux Etats-Unis.

Sous la pression de Washington, le Mexique a déployé plus de 25.000 soldats répartis entre sa frontière sud - où arrivent la majorité des migrants centraméricains - et le nord, à la frontière de 3.200 km qui le sépare des Etats-Unis. Actuellement, environ 30.000 Honduriens sont bloqués au Mexique, où ils attendent la réponse à leur demande d'asile aux Etats-Unis. Ces réfugiés vivent dans des conditions misérables.