Une biologiste belge alerte : le rat sauteur géant de Madagascar gravement menacé par la déforestation

Depuis 10 ans, le rythme de la déforestation s’accélère à Madagascar. Depuis son indépendance en 1960, l’île, grande comme 19 fois la Belgique, a perdu presque la moitié de ses forêts. Selon Global Forest Watch, la déforestation est là-bas l’une des plus rapides du monde. Des milliers d’hectares verts disparaissent, des espèces uniques, endémiques pour la plupart, menacent de s’éteindre.

L’équipe de Leslie Wimet, chercheuse belge à la Durrell Wildlife Conservation Trust, s’apprête à publier des résultats alarmants sur l’une des plus rares du pays : le rat sauteur géant de Madagascar. Sa population a diminué de plus de moitié sur la zone étudiée par l’équipe depuis 2005.

L’unique habitat de cette espèce endémique part en fumée. La forêt sèche du Menabe, à l’ouest de Madagascar, est la seule forêt du monde où l’on peut rencontrer ce mammifère. Le rat sauteur géant de Madagascar porte bien son nom. Avec son mode de déplacement caractéristique, une succession de bonds accélérés, il rejoint son terrier avant le lever du jour.

Un animal nocturne difficile à observer

L’organisation non gouvernementale anglaise Durrell Wildlife Conservation Trust possède les seules vidéos de ce mammifère extrêmement rare. Les premières ont été tournées lors d’une opération de recensement de l’espèce par l’équipe de la biologiste belge Leslie Wimet. De véritables scènes de vie nocturne, qui montre sur la plupart des terriers observés, un couple, parfois avec enfant.

Le rat sauteur géant de Madagascar attend la nuit pour sortir de son terrier. "Ils ne sortent pas la journée, du coup nous utilisons ces caméras trap pour pouvoir les observer la nuit. Jusqu’à présent, nous ne disposions que de photos. Ce sont les premières vidéos. Cela nous permet d’avoir plus d’informations sur ce qu’ils font la nuit et surtout leurs prédateurs… de savoir ce qui se passe autour des terriers", explique Leslie Wimet en fixant le dispositif pour la nuit.

La biologiste belge arpente la forêt sèche du Menabe pour une mission de plusieurs jours, accompagnée de son équipe, à la recherche de terriers actifs. "Même dans les zones où l’habitat était auparavant préservé, il n’y a plus de forêt, donc plus aucun terrier actif."

D’autres espèces menacées

En 15 ans, la population de cette espèce menacée a diminué de plus de moitié sur la zone étudiée. Le rat sauteur géant n’est pas la seule victime de la déforestation. Neuf espèces de lémuriens habitent également les lieux et, parmi eux, le plus petit du monde.

"Il y a des lémuriens ici, de nombreuses espèces endémiques d’oiseaux, une tortue terrestre également sur laquelle nous veillons particulièrement, l’espèce pixis planicona est menacée. Elles sont en hibernation pour le moment donc nous n’en verrons pas. On essaye de protéger toutes ces espèces rares. De les sauver… C’est ce qui me passionne dans tout ça", conclut la trentenaire.

4000 hectares défrichés en un an

Le rythme de la déforestation s’accélère depuis dix ans dans cette région du monde. En cause : le "tavy", la culture sur brûlis, mais aussi le charbonnage, indispensable au quotidien des Malgaches, principalement pour la cuisine. La destruction est irréversible. Rien qu’en 2018, 4000 hectares ont été défrichés pour laisser place aux activités de charbonnage et aux cultures illégales de maïs et de manioc, abandonnées la terre une fois épuisée.

La déforestation, c’est le drame malgache. Un drame qui concerne le monde entier. Le feu ravage la forêt du Menabe Antimena en saison sèche, soit la moitié de l’année… jusqu’à son cœur, son aire protégée, pourtant peuplée de baobabs centenaires et du prédateur aux allures de puma qui ne vit qu’à Madagascar : le fossa.

Le tourisme et la recherche sur les espèces endémiques les plus menacées constituent des remparts pour tenter de freiner cette perte de biodiversité. Chaque année, 3000 visiteurs de 25 nationalités différentes viennent immortaliser ces espèces endémiques dans leur milieu naturel au cœur du Parc forestier de Kirindy. Conscients de l’urgence et de leur chance de pouvoir cohabiter avec eux.