Six mois de prison pour avoir relayé des consignes sanitaires : "Je n’ai plus d’avenir", témoigne cette Tunisienne

Menacée, Emna tente de ne pas flancher. "J’ai reçu des menaces sur Facebook et sur Messenger de Tunisiens qui me souhaitent la décapitation, le viol, la prison. Des menaces de Tunisiens, mais aussi énormément de menaces de Syrie, d’Egypte. De l’Etat islamique aussi qui m’a écrit 'Tu seras décapitée au nom d’Allah'."

Emna persiste et signe. Contre l’avis de ses avocats, elle témoigne : "Nous les athées, nous n’avons pas de droits en Tunisie. Je milite pour un État laïc, pour que nous puissions vivre ensemble, croyants ou non. Pour que je puisse manger au restaurant durant le mois de ramadan. Qu’on ne m’oblige pas à me cacher, tout cela parce que, comme tant d’autres, je ne jeûne pas".

Derrière ce post Facebook, le fond du problème est qu’Emna est athée, et qu’elle ne courbe pas l’échine, elle le revendique. "Je n’aime pas l’hypocrisie, nous confie-t-elle. Oui, j’aurais pu prétendre que mon compte avait été piraté et que je n’avais jamais relayé ce post. Mais si on est quoi que ce soit, homosexuel, hétéro, athée, il ne faut pas se gêner et le dire. Être athée n’est pas un crime !"

Les cartons passent des bras d’Emna à ceux de sa mère dans leur petit appartement non loin de la capitale. La première sanction est tombée bien avant celle de la justice. Le propriétaire met à la porte Emna et sa famille. Il ne veut plus loger de "kafir" – mécréant – ici.

La jeune blogueuse et militante tunisienne Emna Charki, 27 ans, a été condamnée ce mardi à 6 mois de prison pour incitation à la haine entre les religions et à une amende de 2000 dinars (soit 620 euros) pour atteinte au sacré. Elle affirme qu’elle fera appel.

A ses côtés, sa mère, croyante, voilée, plus fâchée encore qu’inquiète pour sa fille : "Je suis très fâchée contre le système. Où est le problème ? Je suis croyante, ma fille est athée. Chacun est libre de ses croyances et de ses pensées tant que nous agissons tous dans le respect de l’autre ! Elle reste ma fille, et je reste sa mère. Dans toutes les familles tunisiennes, il y a des croyants, des non croyants".

"Dans ce pays, nous vivons ainsi depuis des siècles, avec les juifs et les catholiques, et cela n’a jamais posé le moindre problème. Nous avons fait une révolution et la situation a empiré ! Nous avons perdu encore un peu plus de nos droits, analyse la maman d’Emna. Comment peut-on briser ainsi une jeune femme qui démarre dans la vie."

Jusqu’au-boutiste

Depuis la révolution de 2011, c’est toute la Tunisie qui se cherche entre conservatisme et progressisme. Emna milite depuis la révolution de 2011. "Si on cache qui nous sommes vraiment, nous nous mentons à nous-mêmes et aux autres, lance-t-elle. Si je dois passer par la case prison pour permettre à mon pays de tenter de franchir une étape, je le ferai, je n’ai pas le choix."

Emna, ébranlée par le verdict tente de se rassurer d’un rire crispé. "De toute manière, je n’ai plus d’avenir, personne ne m’embauchera plus. Cette affaire m’a mise sur la place publique. Autant me battre de plus belle pour contribuer à essayer de construire une Tunisie laïque."