République démocratique du Congo: les moments-clés d'une histoire très mouvementée

La campagne pour les élections programmées le 23 décembre bat son plein en République démocratique du Congo. Il s’agit d’un triple scrutin : présidentiel, législatif et provincial. L’élection présidentielle retient une attention particulière. Le président Joseph Kabila doit céder son poste après 18 ans au pouvoir. Le pays n’a jamais connu de transition pacifique depuis son accession à l’indépendance en 1960. Historique.

Le Congo belge devient la République du Congo avec à sa tête le président Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba comme Premier ministre. C'est la fin des 52 ans de période coloniale belge qui avait débuté le 15 novembre 1908 ; Léopold II cède le Congo qui fut sa possession personnelle pendant 23 ans.

Cérémonie officielle de l'indépendance du Congo en présence du roi Baudouin et de Joseph Kasavubu - © BELGAIMAGE

► Janvier 1961 : assassinat de Patrice Lumumba

Patrice Lumumba, le premier Premier ministre élu du Congo indépendant est porteur d’un immense espoir populaire au moment où il prend ses fonctions. Il n’exercera réellement le pouvoir que durant deux mois et demi. Il est assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga, province congolaise qui a fait sécession.

Auparavant, il a été destitué de ses fonctions, emprisonné et torturé. Son assassinat et les responsabilités qui sont liées impliquent les autorités katangaises de l’époque ainsi que des militaires et responsables politiques belges. Une commission d’enquête belge a examiné les événements en 2001.