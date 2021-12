République démocratique du Congo : campagne de vaccination massive contre le choléra dans trois provinces

Une campagne massive de vaccination contre le choléra, ciblant "deux millions de personnes âgées d'un an et plus", a été lancée dans trois provinces de l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette campagne est menée dans les provinces du Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika, les plus touchées par le choléra depuis août dernier, et couvrira 13 zones de santé avec environ quatre millions de doses, selon le bureau l'OMS en RDC.

8279 cas suspects en un an

Depuis le début de l'année, la RDC a "notifié un total de 8.279 cas suspects de choléra et 153 décès dans 16 des 26 provinces du pays", selon l'OMS. "Le choléra est une infection dangereuse qui peut tuer en quelques heures si elle n'est pas traitée, mais elle est prévisible et évitable", rappelle le Dr Amédée Prosper Djiguimdé, responsable du bureau de l'OMS en RDC.

"En plus des vaccins (...), nous fournissons également de l'eau potable et renforçons l'hygiène et l'assainissement pour empêcher la propagation de l'épidémie", a-t-il ajouté.

La vaccination en cours est la deuxième campagne massive contre le choléra dans le pays depuis le début de l'année. En mars et juillet derniers, plus de 1,4 million de personnes avaient été vaccinées dans la province du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays.

Le choléra est une maladie hautement contagieuse qui se transmet par l'eau ou des aliments contaminés. Elle provoque des diarrhées sévères et une déshydratation qui peuvent rapidement conduire à la mort si le malade n'est pas traité.