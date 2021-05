Reportage au cœur de l’opération Barkhane au Mali : une présence visible face à un ennemi insaisissable

"Pourquoi tu trembles ? Pourquoi tu as peur ?", demande le militaire, à plusieurs reprises, à un adolescent qui transporte du charbon de bois sur un tricycle motorisé. Le jeune homme semble tétanisé, il ne comprend pas le français. Les soldats maliens présents ne sont pas d’une grande aide pour la traduction. Originaires d’autres régions du pays, aucun d’entre eux ne parle le tamasheq, la langue du conducteur. Un homme vient à sa rescousse : "C’est un enfant, dit-il, c’est pour ça qu’il a peur". Les soldats fouillent le téléphone de l’adolescent, à la recherche de SMS suspects, puis le laissent partir.

La France est impliquée militairement au Mali depuis janvier 2013. Une coalition de groupes djihadistes avait alors réussi à prendre le contrôle des principales villes du nord du pays. Alors qu’ils se rapprochaient de Bamako, la capitale, le gouvernement malien a demandé l’aide de la France, son ancienne puissance coloniale. Une intervention, initialement baptisée "Serval", approuvée par le conseil de sécurité de l’ONU.

Remplacée depuis par l’opération "Barkhane", celle-ci se poursuit encore huit ans plus tard, sur un théâtre d’opération désormais vaste comme l’Europe, qui s’entend sur cinq pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et Mauritanie). C’est le plus grand déploiement français à l’étranger : plus de 5000 soldats, des avions de combat, des drones, et des véhicules blindés.

Dans l’attente d’un soutien belge ?

La France voudrait voir ses partenaires européens, dont la Belgique, lui apporter leur soutien dans ce combat contre ceux qu’elle qualifie de "groupes armés terroristes", les "GAT". Mais le déploiement de soldats belges, dans des opérations au sol, dans une guerre qui s’enlise, est loin d’être acquis.

Les militaires français, souvent très jeunes, sont envoyés pour des missions de 3 ou 4 mois au sein de Barkhane. Pour certains, c’est leur première opération militaire à l’étranger, leur première fois en Afrique. Celle-ci n’est pas sans risque. Depuis 2013, une cinquantaine de soldats français ont été tués au Mali, la plupart par des engins explosifs improvisés, des mines artisanales placées sur les routes. Une arme "de lâches", disent les militaires, mais dangereuse.

Malgré l’élimination de plusieurs chefs djihadistes, l’ennemi est souvent insaisissable. Il évite, la plupart du temps, la confrontation directe avec Barkhane, qui dispose d’une puissance de feu supérieure.