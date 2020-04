RDC, Sénégal, Burkina Faso… La musique, comme arme contre le coronavirus

Un des meilleurs tubes anti-coronavirus à ce jour, "Daan Corona" ("Vaincre le corona", en wolof) vient d’une vingtaine d’artistes de la scène musicale urbaine sénégalaise, réunis autour du rappeur Didier Awadi et de la star Youssou N’Dour. "Le titre est déjà devenu viral. La sensibilisation par la culture a toujours eu beaucoup d’impact dans notre pays, dit Didier Awadi. Nous avons un contrat de confiance avec la population, qui écoute ce que nous avons à lui dire." La chanson peut se télécharger pour 100 francs CFA (0,15 euro), et les recettes vont au ministère de la Santé.

Des rythmes accrocheurs, des mots en français, en anglais, mais aussi en diverses langues nationales, permettent de promouvoir des pratiques telles que la distanciation sociale, le lavage des mains, ou le port du masque. Ces chansons, diffusées par les radios, partagées sur les réseaux sociaux, jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation de la population. Et avec la musique, le message passe avec une note d’espoir, plutôt que de fatalisme.

Les stars africaines se mobilisent pour lutter contre la pandémie. Des artistes de tout le continent chantent et utilisent leur popularité pour diffuser des messages de prévention contre le coronavirus, lever des fonds, et soutenir la riposte qui se met en place.

Au Burkina Faso, le rappeur Smarty s’engage contre les rumeurs et les fausses informations, avec le soutien de l’Unicef.

Au Libéria, même le président, George Weah, ancien attaquant du Milan AC et du PSG, s’est lancé dans cette campagne de sensibilisation. "Mes compatriotes libériens, dressons-nous ensemble pour combattre le coronavirus", scande, en anglais, le chef de l’Etat.

Un autre politicien, Bobi Wine, le rappeur ougandais devenu leader de l’opposition, très suivi par les jeunes, a été l’un des premiers à donner de la voix pour la lutter contre le coronavirus, avec son confrère Nubian Li.

En anglais et en luganda, les deux artistes donnent des conseils et énumèrent différents symptômes provoqués par le virus, comme la fièvre et la toux. "La mauvaise nouvelle est que tout le monde est une victime potentielle, mais la bonne nouvelle est que tout le monde est une solution potentielle", chante Bobi Wine sur un air de reggae.