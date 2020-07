RDC : des milliers de manifestants bravent à nouveau l’interdiction de manifester à Kinshasa

Des milliers de personnes ont de nouveau défié l’interdiction de manifester ce lundi à Kinshasa, où la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes, quatre jours après des violences qui ont fait cinq morts parmi en République démocratique du Congo (RDC).

Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes du pays ou ont été empêchées de se tenir par la police.

A Kinshasa, les manifestants ont marché autour de l’ancien chef de guerre et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo, actuellement un des leaders de l’opposition, a constaté un journaliste de l’AFP.

La Commission électorale pointée du doigt

Les protestataires dénoncent le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), une instance accusée par les opposants de fraudes lors des scrutins de 2006, 2011 et 2018.

Quelques manifestants ont été blessés par des hommes en civil qui leur ont lancé des pierres, a constaté un journaliste de l’AFP. D’autres se sont blessés, visiblement grièvement, en tombant des véhicules d’escorte de Bemba.

Des policiers ont escorté le véhicule de Bemba jusqu’à son domicile.

Les forces de l’ordre "m’ont dit qu’il n’y a pas eu de mort, pas de blessé, pas d’actes de pillage", a-t-il déclaré à la presse, se déclarant satisfait de la mobilisation contre la désignation du nouveau président de la Céni, Ronsard-Ernest Malonda Ngimbi.

"Elle (la marche ndlr) visait principalement à dire non à la désignation frauduleuse, non-consensuelle et non-transparente des animateurs de la CENI. C’était ça le sens de la manifestation d’aujourd’hui", a ajouté l’opposant, un des leaders de la plateforme d’opposition Lamuka (Se réveiller, en lingala et en swahili, deux des langues nationales en RDC).

Des rassemblements à l’est et dans le centre

Des rassemblements de moindre ampleur ont été dispersés à Bukavu (est) et Kananga (centre) à coup de gaz lacrymogènes, ont constaté des correspondants de l’AFP. La marche a été reportée à Lubumbashi (sud-est), deuxième ville du pays.

Les marches de lundi étaient organisées par la principale coalition des partis d’opposition, Lamuka, qui revendique la victoire de son candidat Martin Fayulu Madidi à l’élection présidentielle de décembre 2018.

Des marches semblables avaient été organisées ce jeudi par le parti présidentiel, l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS).

Cinq manifestants avaient alors été tués (deux à Kinshasa et trois à Lubumbashi), selon un bilan du ministre de l’Intérieur ce vendredi en Conseil des ministres.

De plus, vingt policiers ont été blessés à Kinshasa dont deux grièvement, selon ce même bilan qui ne confirme pas une rumeur et des vidéos assurant qu’un policier a été lynché par la foule dans la capitale.

En Conseil des ministres, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué qu’il "peut comprendre" ces réactions face aux "irrégularités" dans le choix du nouveau président de la Commission électorale, mais qu'"il condamne" les violences.

C’est le chef de l’État qui doit valider in fine le choix du nouveau Malonda comme président de la Céni. Il en est actuellement le secrétaire exécutif de la Céni. Ce choix a été entériné par l’Assemblée nationale, sur proposition de la société civile, elle-même divisée.

Les deux principales Eglises du pays (catholique et protestante) se sont en effet désolidarisées de ce choix, qu’elles contestent fermement.

Une autre marche prévue ce dimanche

Les autorités justifient l’interdiction des marches par l’état d’urgence sanitaire face à la pandémie de coronavirus.

Les manifestations en RDC peinent souvent à rassembler au-delà du cercle de leurs organisateurs et leurs partisans, parfois payés pour descendre dans la rue.

Une troisième marche est prévue dimanche à l’appel d’un collectif catholique et de mouvements citoyens.