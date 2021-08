RDC : des édifices de l’Eglise catholique attaqués à Kinshasa et au Kasaï

Des dizaines de jeunes ont caillassé ce dimanche l’archevêché de Kinshasa, et dans le Kasaï 12 édifices catholiques ont été attaqués, 48 heures après des divergences sur le choix du président de la Commission électorale de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources religieuses.

Ce "dimanche 1er août, un groupe des personnes non identifiées s’est présenté à l’archevêché de Kinshasa et à la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, scandant des chants et propos désobligeants et (commettant) des actes de dégradation", a écrit l’abbé Georges Njila, chancelier de l’archidiocèse de Kinshasa.

"Nous désapprouvons fermement (ces actes) ainsi que leurs conséquences", et invitons tous les fidèles catholiques à "rester extrêmement vigilants", a-t-il ajouté.

Une profanation progressive et systématique

"Au Kasaï 11 Églises catholiques et un projet piloté par des religieux catholiques ont fait l’objet d'"actes délibérés de profanation, des actes ignobles et particulièrement révoltants", a écrit Mgr Bernard-Emmanuel Kasanda, évêque de Mbujimayi (Kasaï-Oriental, centre).

Ces lieux de cultes ont subi "une profanation progressive et systématique", dont les auteurs ont emporté "des tabernacles, vases sacrées, pierres et nappes d’autel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie".

Originaire du Kasaï, le président Félix Tshisekedi y avait fait le plein des voix en décembre 2018.

Vendredi, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et l’Église du Christ au Congo (ECC) ont refusé d’avaliser le choix porté par six autres confessions religieuses sur un candidat président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), l’acteur central dans l’organisation des élections en RDC.